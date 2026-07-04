Британский флот создал платформу для запуска дронов-камикадзе с палубы корабля

Дроны этого же типа можно запускать с наземных платформ.

В армии Великобритании прошли испытания запуска ударного беспилотника Nyan с корабля. Как пишет портал "Милитарный", военные продемонстрировали работу БПЛА в условиях морских и сухопутных операций.

Беспилотник-камикадзе относительно небольшой и имеет размах крыльев 2,9 метра. Он предназначен для нанесения высокоточных ударов по объектам противника.

Аппарат создавали с расчетом на массовое производство. Разработкой и производством комплекса занимается компания Callen-Lenz, входящая в состав технологического хаба FalconWorks оборонного гиганта BAE Systems.

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Отмечается, что дрон запустили с борта экспериментального корабля XV Patrick Blackett у южного побережья Англии во время учений Neptune Reach. Для этого теста на палубе судна смонтировали специальную пусковую установку.

А наземная часть испытаний прошла в Эстонии в ходе ежегодных учений Spring Storm, где британская армия проверяла Nyan в полевых условиях. Новые беспилотники задействовали для отработки задач по нанесению ударов в рамках поддержки союзников по НАТО.

Авторы добавили, что Командование флота и Центр ведения воздушно-космических войн проводят анализ полученных результатов. Военные оценивают боевой потенциал системы, после чего будет принято решение о проведении следующего этапа испытаний. В частности, рассматривается возможность запусков дронов с борта авианосца HMS Queen Elizabeth.

Как Украина развивает морские беспилотники

Напомним, что, по словам президента Владимира Зеленского, Украине нужна линия ПВО, построенная в море с помощью дронов. Он рассказал о намерениях использовать морские платформы, с которых можно будет запускать дроны-перехватчики.

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