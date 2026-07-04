Этот странный ритуал поможет зажечь настоящую 'искру' на свидании

Эксперт по знакомствам с многолетним опытом Эми Чан посоветовала простой ритуал, который следует выполнять перед свиданием, чтобы "быть более открытым и любопытным", пишет CNBC.
По ее словам, одна из самых распространенных жалоб ее клиентов - отсутствие так называемой "химии" на свиданиях. На вопрос о том, что они делают перед встречами, многие отвечают, что спешили на работу или сидели в телефоне. И такие занятия, как объяснила эксперт, могут отнимать очень много энергии.
Вместо этого Чан рекомендует выполнять то, что она называет своим "ритуалом подготовки к свиданию". Как она отметила, "это простое упражнение, которое может изменить ваше присутствие и вашу энергию на этом свидании".
За 20 минут до свидания Чан советует посвятить время одному или нескольким простым занятиям:
- посмотреть видео с северным сиянием;
- включить музыку, которая вызывает сильные эмоции;
- пройтись на природе без телефона;
- помедитировать
Смысл этих действий в том, чтобы пробудить чувство благоговения, объяснила Чан. По данным исследователей из Калифорнийского университета в Ирвайне и Пекинского университета, такое состояние расширяет восприятие человека и помогает ему меньше зацикливаться на собственных интересах, больше учитывая окружающих.
Чан добавила, что эти практики помогают "настроиться на присутствие и внутреннее спокойствие".
"Благоговение может помочь вам почувствовать большую связь с окружающим миром, стать более открытым и любопытным", - констатировала она.
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