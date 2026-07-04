Этот странный ритуал поможет зажечь настоящую 'искру' на свидании

Эксперт советует выполнять его за 20 минут до встречи.

Эксперт по знакомствам с многолетним опытом Эми Чан посоветовала простой ритуал, который следует выполнять перед свиданием, чтобы "быть более открытым и любопытным", пишет CNBC.

По ее словам, одна из самых распространенных жалоб ее клиентов - отсутствие так называемой "химии" на свиданиях. На вопрос о том, что они делают перед встречами, многие отвечают, что спешили на работу или сидели в телефоне. И такие занятия, как объяснила эксперт, могут отнимать очень много энергии.

Вместо этого Чан рекомендует выполнять то, что она называет своим "ритуалом подготовки к свиданию". Как она отметила, "это простое упражнение, которое может изменить ваше присутствие и вашу энергию на этом свидании".

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За 20 минут до свидания Чан советует посвятить время одному или нескольким простым занятиям:

посмотреть видео с северным сиянием;

включить музыку, которая вызывает сильные эмоции;

пройтись на природе без телефона;

помедитировать

Смысл этих действий в том, чтобы пробудить чувство благоговения, объяснила Чан. По данным исследователей из Калифорнийского университета в Ирвайне и Пекинского университета, такое состояние расширяет восприятие человека и помогает ему меньше зацикливаться на собственных интересах, больше учитывая окружающих.

Чан добавила, что эти практики помогают "настроиться на присутствие и внутреннее спокойствие".

"Благоговение может помочь вам почувствовать большую связь с окружающим миром, стать более открытым и любопытным", - констатировала она.

Напомним, ранее эксперты назвали, какие 5 качеств женщины ценили в мужчинах ещё 100 лет назад.

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