Такое количество видов риса производители предлагают не просто так.

Рис - один из самых популярных гарниров, и на полках супермаркетов можно встретить абсолютно разные его сорта. В Украине продаются обычные длиннозернистый и круглозернистый, а также "диковинные" басмати и жасмин, не говоря уже о многих других. Рассказываем, что такое рис Басмати - чем отличается от обычного.

Ранее мы рассказывали, как варить рис, чтобы он был рассыпчатый.

Чем отличается Басмати от обычного риса

Авторы британского издания Express пишут, что разные сорта риса по-разному впитывают воду, и это напрямую влияет на конечный результат. Гарнир может получиться более рассыпчатым или клейким, и для каждого отдельного блюда нужен свой сорт риса, чтобы добиться идеальной текстуры. Обычный длиннозернистый рис и сорт Басмати - два самых популярных товара, но у них разные характеристики, и об этом нужно знать, если вы постоянно готовите блюда из этих злаков.

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Длиннозерный рис – это категория риса, у которого зерна вытянутой форме, обычно в четыре-пять раз больше в длину, чем в ширину. Такую форму имеет стандартный обычный длиннозернистый и коричневый (бурый) рис. Во время варки такие сорта, как правило, остаются рассыпчатыми, не слипаются и не превращаются в кашу. Именно из белого и коричневого риса можно готовить плов, ризотто и другие блюда, которые требуют именно такой консистенции - легкой и рассыпчатой.

Также в продаже часто можно увидеть рис Басмати - отличие от обычного в том, что это особый сорт, который выращивают преимущественно в Индии и Пакистане. Само по себе слово "басмати" с хинди переводится как "королева ароматов", и такое название рис получил не просто так - сорт обладает ярко выраженным характерным ореховым ароматом, а некоторым людям напоминает жареный попкорн. Басмати пахнет так в сыром виде, но во время готовки аромат усиливается.

Зерна этого риса еще длиннее и тоньше, чем у обычного длиннозерного риса, и они увеличиваются в объеме при варке. Текстура получается легкой и рассыпчатой, но более сухой и нежной, чем в случае с белым длиннозернистым рисом. Басмати часто используется в Южной Азии и на Ближнем Востоке для приготовления традиционных блюд.

Несмотря на то, что Басмати - это, технически, все тот же длиннозернистый рис, именно аромат и внешний вид делают сорт уникальным. И так как это все-таки два разных вида риса, готовить их тоже нужно по-разному. Белый длиннозернистый рис достаточно просто промыть, залить водой и поставить на огонь, а Басмати необходимо замачивать перед приготовлением. Такой подход обеспечит рассыпчатость гарнира и укрепит зерна, чтобы она не размякли и не сломались во время варки.

Выбирать между длиннозернистым рисом и Басмати лучше, исходя из того, что вы будете готовить. Если это какое-то нейтральное блюдо, не требующее особого сорта, или просто вареный рис в виде гарнира, можно взять длиннозернистый. Но для приготовления ароматного блюда, где важен запах, цвет и текстура, особенно если речь идет о традиционных угощениях восточных стран, желательно остановиться на Басмати.

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