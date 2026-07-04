После обработки плазмой кофейная гуща по энергоемкости может заменить антрацит

Ученые нашли способ превращать кофейную гущу в биотопливо таким образом, чтобы это было экономически выгодно.

Любители кофе по всему миру ежегодно выпивают около 400 миллиардов чашек кофе, в результате чего остается 18 миллионов тонн влажной кофейной гущи. И ее большая часть отправляется в мусор. Однако, пишет Newatlas, потенциально кофейная гуща может стать топливом.

Но для начала ее надо хорошо высушить. Ученые из Корейского института геологических наук и минеральных ресурсов (KIGAM) разработали технологию, позволяющую превратить еще влажную кофейную гущу в высококачественное биотопливо всего за 90 секунд.

Топливный потенциал отработанной кофейной гущи всегда был известен. Однако высокое содержание влаги в ней было препятствием для экономически целесообразного превращения ее в топливо. Новый метод, подробно описанный в журнале Chemical Engineering, полностью исключает процесс сушки, превращая влагу в преимущество. Технология называется пламенным пиролизом.

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Она заключается в том, что влажную гущу обрабатывают плазменным пламенем при температуре 800–900 °C. Такой нагрев быстро испаряет влагу, создавая эффект "попкорна" и превращая гущу в пористый биоуголь. По словам исследователей, полученный продукт обладает топливными характеристиками, сопоставимыми с антрацитовым древесным углем.

Полученный биоуголь продемонстрировал теплотворную способность 29 МДж/кг, что означает, что сжигание 1 кг топлива обеспечит 29 МДж тепловой энергии. Для сравнения, теплотворная способность древесины составляет 15–20 МДж/кг.

Помимо высокой энергетической ценности, биоуголь также продемонстрировал значительные улучшения качества и экологических показателей. В процессе обработки также полностью удалялись соединения серы, что предотвращало выбросы оксидов серы, способствующих образованию кислотных дождей и загрязнению воздуха.

При этом площадь поверхности материала увеличилась с 1,5 до 115,4 м²/г, что придало ему свойства, аналогичные свойствам активированного угля, и открыло возможности для применения не только в качестве топлива, но и в очистке воды, фильтрации воздуха и промышленной адсорбции.

Однако самым большим преимуществом может быть то, что сырье подается во влажном виде, а исключение стадии сушки может снизить как энергопотребление, так и затраты. Это значит, что, хотя проект был сосредоточен на кофейной гуще, технология может быть применена к широкому спектру органических отходов с высокой влажностью, включая пищевые отходы, сельскохозяйственные остатки и даже осадок сточных вод.

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Напомним, что европейские ученые запустили проект по превращению отходов от переработки томатов в экологическое авиационное топливо. Планируется сократить выбросы углерода в авиации и одновременно создать экономическую ценность из сельскохозяйственных остатков, которые обычно выбрасывают или сжигают.

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