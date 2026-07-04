Линия ПВО в море: Зеленский анонсировал новый амбициозный проект

Чтобы защитить Одессу и в целом побережье, Украине необходимо создать линию ПВО в море.

Украине нужна линия противовоздушной обороны, построенная в море на основе морских дронов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область.

Он отметил, что уже сейчас украинский военно-промышленный комплекс производит "сотни тысяч" дронов-перехватчиков. И на их основе можно построить линию обороны в море.

"Ноу-хау, которое нам нужно, – это иметь линию обороны в море. И применять там с морских платформ дроны-перехватчики. Чтобы у нас была линия, которая защищала бы в воздухе Одессу, весь регион", – заявил он.

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По словам Зеленского, речь идет о концепции, при которой дроны-перехватчики запускаются непосредственно с морских дронов прямо в море.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, OSINT-аналитик Cyrus отметил, что количество дронов Shahed, которыми Россия атакует Украину, уменьшилось после пика в начале июня. Это может быть следствием более эффективной работы украинской ПВО. Кроме того, крупномасштабные атаки стали более редкими, и интервал между ними теперь превышает две недели.

В то же время аналитик отмечает, что в последние недели несколько снизился процент перехватов "Шахедов". По его мнению, это связано с использованием россиянами новых реактивных версий "Шахедов", которые сложнее сбивать.

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