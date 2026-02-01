Владельцам LG показали, как легко улучшить четкость речи на телевизоре

Речь идет о режиме Clear Voice, который усиливает частоты человеческого голоса и делает диалоги более четкими.

Многие владельцы телевизоров LG сталкиваются с проблемой, когда диалоги в фильмах и сериалах звучат приглушенно, а музыка и спецэффекты перекрывают речь персонажей. Из-за этого даже при высокой громкости слова остаются неразборчивыми.

К счастью, в телевизорах LG есть встроенная функция, которая помогает решить эту проблему без покупки саундбара или внешней акустики.

Речь идет о режиме Clear Voice, который усиливает частоты человеческого голоса и делает диалоги более четкими, говорится в материале Tom's Guide. Эта технология специально разработана для ситуаций, когда важно хорошо слышать речь – например, при просмотре сериалов, новостей, ток-шоу или фильмов с большим количеством разговорных сцен.

Как включить Clear Voice на LG

Чтобы активировать режим Clear Voice:

Нажмите кнопку Настройки (⚙) на пульте дистанционного управления.

Перейдите в раздел Звук (Sound) → Режим звука (Sound Mode).

Выберите Clear Voice или Clear Voice Pro (в зависимости от модели и версии webOS).

Функция не увеличивает общую громкость телевизора, а перераспределяет звук таким образом, чтобы речь выделялась лучше. При этом когда нужно пользователь всегда может вернуться к другим режимам звука, например кинотеатральному или музыкальному, если важнее эффекты и насыщенные басы.

Clear Voice доступен на большинстве современных телевизоров LG и может стать простым решением для тех, кто устал постоянно регулировать громкость во время просмотра фильмов и сериалов.

