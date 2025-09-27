Администрация Трампа собирается привязать пошлины на импортную электронику к числу чипов в ней.

Администрация президента США Дональда Трампа разработала новые тарифы для импортной электроники, которые должны стимулировать производителей чипов перенести производство в их страну, пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

Согласно плану, пошлинами будут облагаться все устройства, в которых используются зарубежные микросхемы. Под действия новых правил попадают ноутбуки, смартфоны, видеокарты и прочая потребительская электроника.

При ввозе этих товаров в США производителям придется платить пошлину в несколько процентов от общей стоимости имеющихся на борту устройства зарубежных чипов. Как поясняет Reuters, если такой подход к расчету пошлин на импортируемую электронику будет реализован, это может привести к удорожанию широкого круга товаров.

"Министерство торговли США предлагает определять удельный вес импортируемых чипов в себестоимости устройства для расчета пошлин", – пишет издание.

Новые тарифы станут частью масштабного комплекса мер по возвращению производства в США. Они станут дополнением к готовящемуся правилу "1 к 1", которое обязует производителей чипов обеспечивать равный объем выпуска внутри страны и за ее пределами.

