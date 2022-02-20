Обеспечение собственной безопасности – целиком и полностью в ваших руках.

Современные программные решения на рынке становятся все более навороченными и способны использовать возможности вашего телефона очень изящно. Главное при этом – не забывать о банальных мерах предосторожности.

Есть несколько очевидных и не очень способов понять, что ваш смартфон стал шпионом в чужих руках. В первую очередь по перегреву и зависаниям.

Также на слежку могут намекать требования приложениями тех доступов к устройству, которые им банально не нужны для выполнения задач. Если приложения требуют доступ к камере, микрофону, данным, хранящимся на смартфоне, это тоже тревожный звоночек.

Опасно и когда приложения используют геолокацию. Причем речь идет не только о GPS, но и об использовании данных сотовой связи и подключений к различным интернет-порталам. Кроме того, рекомендуется обратить отдельное внимание на быструю разрядку батареи.

При этом стоит понимать, что не всегда подозрительное поведение вашего устройства является 100% признаком слежки. Так, например, быстрый разряд аккумулятора может говорить о неполадках в системе, а перегрев – о перезагруженности процессора.

Ранее УНИАН рассказывал о простых способах ускорить работу смартфона. Иногда достаточно просто очистить девайс от системного мусора и ненужных файлов. Для этого можно использовать как вмонтированные, так и сторонние приложения.

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