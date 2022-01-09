Если ваш телефон нагревается или перегревается, есть несколько возможных причин, на которые стоит обратить внимание. Как правило, среди главных "виновников" выделяют экран, батарею или процессор,
Дело в том, что каждый из них выделяет тепло, в том или ином виде. И это нормальное явление – электроника как-никак.
Но если ваш аппарат то и дело нагревается до такой уже степени, что его буквально невозможно держать, все может быть гораздо серьезней и в конечном итоге может привести к незапланированному апгрейду. Рассказываем, что может быть причиной и как этого избежать.
Смартфон используется слишком интенсивно
Современные игрушки, продолжительные видеосъемки, "тяжелые" приложения – все это существенно перегружает процессор с видеоускорителем. Результат закономерен: аппарат начинает греться и быстро разряжаться.
Старайтесь не перегружать смартфон. Если это не вариант, по крайней мере попытайтесь как можно чаще делать перерывы, давать гаджету возможность отдохнуть и охладиться. Также рекомендуется выключить сетевые и ненужные навигационные модули, если они работают на фоне.
На гаджете есть недоработанные программы
Возможно, в одном из недавно установленных приложений содержится ошибка или плохо оптимизированный код, а потому система используется расточительно, заставляя процессор без веских причин работать на полную катушку. Результат на лицо: выделяется больше тепла и быстрее садится батарея.
Читайте такжеДешево и мощно: лучшие бюджетные смартфоны 2021 года до 7 тысяч гривеньДабы разгрузить процессор, необходимо удалить с устройства все лишние программы. Под "лишним" подразумевается приложение, которое не является игрой, фото/видео сервисом или другой ресурсоемкой утилитой, но при работе с которым возрастает температура.
Также не рекомендуется препятствовать обновлению определенных приложений, т.к. свежие версии часто исправляют ошибки.
Устройство греется при разговоре
В таком случае передатчик, отвечающий за связь, работает некорректно. При разговоре ему приходится постоянно принимать и передавать информацию, поэтому чем дольше звонок – тем он больше нагревается.
Постарайтесь свести к минимуму время разговора. Так, если беседа была длительной – дайте смартфону некоторое время "отдохнуть", прежде чем приступить к другой операции.
Неполадки в системе
Если с операционной системой возникли неполадки, то температура устройства тоже может повышаться. Зачастую это происходит из-за различных сбоев. При длительном использовании смартфона в системе накапливаются так называемые остаточные файлы с разным программным мусором, способствующим нагреванию и замедляющие работу всей системы.
В этом случае нужно перезапустить телефон и убедиться, что операционная система обновилась. Если каких-либо изменений не произошло и аппарат по-прежнему греется, следует почистить его, вплоть до сбрасывания до заводских настроек.
Какая температура считается нормальной
Фактически все телефоны могут без перегрузок работать в температурном спектре 0-35C. При этом корпус может нагреваться до температуры 37-45°С. Иногда возможно кратковременное повышение температуры, но это не является показателем неисправности.
Читайте такжеНе придется заряжать ежедневно: топ 10-смартфонов с мощным аккумуляторомРанее УНИАН делился лайфхаком, как ускорить зарядку смартфона. Эта "фича" доступна для всех телефонов, начиная от старых кнопочных моделей и заканчивая современными смартфонами, фаблетами и тп.