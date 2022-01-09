Если температура повышается слишком часто или устройство начинает обжигать руки, пора принимать меры.

Если ваш телефон нагревается или перегревается, есть несколько возможных причин, на которые стоит обратить внимание. Как правило, среди главных "виновников" выделяют экран, батарею или процессор,

Дело в том, что каждый из них выделяет тепло, в том или ином виде. И это нормальное явление – электроника как-никак.

Но если ваш аппарат то и дело нагревается до такой уже степени, что его буквально невозможно держать, все может быть гораздо серьезней и в конечном итоге может привести к незапланированному апгрейду. Рассказываем, что может быть причиной и как этого избежать.

Смартфон используется слишком интенсивно

Современные игрушки, продолжительные видеосъемки, "тяжелые" приложения – все это существенно перегружает процессор с видеоускорителем. Результат закономерен: аппарат начинает греться и быстро разряжаться.

Старайтесь не перегружать смартфон. Если это не вариант, по крайней мере попытайтесь как можно чаще делать перерывы, давать гаджету возможность отдохнуть и охладиться. Также рекомендуется выключить сетевые и ненужные навигационные модули, если они работают на фоне.

На гаджете есть недоработанные программы

Возможно, в одном из недавно установленных приложений содержится ошибка или плохо оптимизированный код, а потому система используется расточительно, заставляя процессор без веских причин работать на полную катушку. Результат на лицо: выделяется больше тепла и быстрее садится батарея.

Читайте такжеДешево и мощно: лучшие бюджетные смартфоны 2021 года до 7 тысяч гривеньДабы разгрузить процессор, необходимо удалить с устройства все лишние программы. Под "лишним" подразумевается приложение, которое не является игрой, фото/видео сервисом или другой ресурсоемкой утилитой, но при работе с которым возрастает температура.

Также не рекомендуется препятствовать обновлению определенных приложений, т.к. свежие версии часто исправляют ошибки.

Устройство греется при разговоре

В таком случае передатчик, отвечающий за связь, работает некорректно. При разговоре ему приходится постоянно принимать и передавать информацию, поэтому чем дольше звонок – тем он больше нагревается.

Постарайтесь свести к минимуму время разговора. Так, если беседа была длительной – дайте смартфону некоторое время "отдохнуть", прежде чем приступить к другой операции.

Неполадки в системе

Если с операционной системой возникли неполадки, то температура устройства тоже может повышаться. Зачастую это происходит из-за различных сбоев. При длительном использовании смартфона в системе накапливаются так называемые остаточные файлы с разным программным мусором, способствующим нагреванию и замедляющие работу всей системы.

В этом случае нужно перезапустить телефон и убедиться, что операционная система обновилась. Если каких-либо изменений не произошло и аппарат по-прежнему греется, следует почистить его, вплоть до сбрасывания до заводских настроек.

Какая температура считается нормальной

Фактически все телефоны могут без перегрузок работать в температурном спектре 0-35C. При этом корпус может нагреваться до температуры 37-45°С. Иногда возможно кратковременное повышение температуры, но это не является показателем неисправности.

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