Аккумулятор iPhone Fold также превосходит "раскладушки" конкурентов.

Apple тестирует свой первый складной смартфон iPhone Fold с аккумулятором емкостью от 5400 до 5800 мАч, что уже превышает батарею iPhone 17 Pro Max (5088 мАч). Даже минимальная версия Fold превосходит флагманы конкурентов вроде Samsung Galaxy Fold 7.

Как утверждает корейский инсайдер yeux1122, увеличение батареи стало возможным благодаря слегка увеличенному корпусу устройства.

Apple не использует новые кремний-вуглеродные аккумуляторы, как это делают некоторые производители складных телефонов, а просто размещает более крупный аккумулятор внутри. Такая конструкция позволит продлить автономность и разместить улучшенную систему охлаждения с паровой камерой, что снизит нагрев при активном использовании.

Также известно, что iPhone Fold в разложенном виде будет напоминать два iPhone Air, размещенных рядом. Размеры прототипа - 7,74 дюйма основной экран и 5,49 дюйма внешняя панель, однако финальные параметры могут измениться до выхода устройства.

Ранее мы рассказывали, что iPhone Fold получит уникальную комбинацию материалов корпуса. Как сообщил надежный источник, Apple будет использовать в устройстве комбинацию титана и алюминия.

