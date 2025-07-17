Это означает, что iPhone Fold будет в той же ценовой категории, что и Samsung Galaxy Z Fold.

Различные инсайдеры и аналитики поделились новой информацией о складном iPhone от Apple, релиз которого ожидается следующей осенью. Стало известно о спецификациях устройства , его позиционировании на рынке и поставках, пишет 9to5Mac.

Так, по прогнозам аналитиков инвестиционного банка UBS, стоимость такого iPhone будет варьироваться в диапазоне от $1800 до $2000. Таким образом, это будет самый дорогой Айфон в истории. При этом это дешевле, чем ожидаемые ранее стартовые $2100-$2300, и сопоставимо с главным конкурентом – Samsung Galaxy Z Fold 7, который в США стоит от $2000.

В свою очередь инсайдер Instant Digital утверждает, что толщина складного iPhone в разложенном виде составит всего 4,8 мм. Это будет самый тонкий iPhone и одно из самых тонких устройств Apple за все время. Для сравнения, толщина рекордно тонкого Samsung Z Fold 7 в разложенном состоянии составляет 4,2 мм.

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Старт массового производства начнется во второй половине 2026 года, а его презентация и поступление в продажу – осенью того же года. Apple собирается позиционировать складное устройство как часть своей линейки iPhone 18.

Ранее Марк Гурман сообщал, что у iPhone Fold будут две ключевые фишки. Первая – практически незаметная складка в разложенном состоянии. Вторая – гораздо более качественный шарнир, чем у всех конкурентов. Скорее всего, его изготовят из титана и нержавеющей стали.

А тем временем Apple готовится к сентябрьской презентации, где нас ждут новые iPhone, Apple Watch, AirPods Pro и, возможно, iPad Pro на чипе M5.

Также Apple, по слухам, работает над бюджетным MacBook на базе процессора от iPhone и сразу семью носимыми устройствами – первое выпустят уже этой осенью.

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