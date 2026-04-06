iPhone 18 Pro Max получит рекордный в истории смартфонов Apple аккумулятор

В сети появились новые подробности о будущем iPhone 18 Pro Max, и на этот раз утечка касается одной из самых важных характеристик – аккумулятора. Утверждается, что Apple готовит заметный апгрейд автономности, который может стать одним из ключевых преимуществ устройства.
Как сообщает инсайдер Anthony, флагманская модель получит более емкую батарею – в версии "Про Макс" она превысить отметку в 5190 мАч. Это сделает ее крупнейшей среди iPhone на сегодняшний день.
Для сравнения, эволюция емкости батарей выглядит так:
- iPhone 11 Pro Max: 3969 мАч.
- iPhone 12 Pro Max: 3687 мАч.
- iPhone 13 Pro Max: 4352 мАч.
- iPhone 14 Pro Max: 4323 мАч.
- iPhone 15 Pro Max: 4422 мАч.
- iPhone 16 Pro Max: 4676 мАч.
- iPhone 17 Pro Max: 5088 мАч.
Впрочем, рост емкости – не единственное улучшение. Смартфон оснастят новым чипом A20 Pro, созданным по 2-нм техпроцессу. Он должен обеспечить более высокую энергоэффективность и производительность, что напрямую повлияет на время работы устройства без подзарядки.
По предварительным оценкам, сочетание увеличенного аккумулятора и нового чипсета позволит серьезно продлить автономность – вплоть до полутора-двух дней активного использования.
Эта утечка дополняет февральское сообщение китайского инсайдера Digital Chat Station – тогда он написал, что 18 Pro Max впервые превысит отметку в 40 часов автономности.
Помимо аккумулятора, утечки указывают и на другие изменения. В частности, Apple может уменьшить размер Dynamic Island, освободив больше полезной площади экрана. Также ожидается обновление камеры – основную широкоугольную камеру заменят новую с регулируемой диафрагмой.
Официальный анонс линейки iPhone 18 ожидается осенью 2026 года. По слухам, Apple изменит стратегию выпуска, разделив релизы: осенью 2026-го выйдут только флагманские iPhone 18 Pro/Pro Max/Fold, а базовый iPhone 18 и iPhone Air 2 задержатся до весны 2027 года.