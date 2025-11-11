Его "связали" вместе с компанией любимого дизайнера Стива Джобса.

Apple снова удивила, но не новым айфоном. На этот раз компания представила iPhone Pocket – необычный "носок"-чехол для смартфона, который можно носить как сумку или браслет.

Новинка выполнена в виде мягкого мешочка, связанного из специального 3D-материала. Он растягивается под весом телефона, открывая небольшое окно для просмотра уведомлений на экране. Носить его можно разными способами: в руке, привязывая к сумке или надевая прямо на тело.

В продаже такой чехол появится 14 ноября – страница с аксессуаром уже есть на сайте Apple. Всего iPhone Pocket будет продаваться в двух версиях: версия с коротким ремешком обойдется в $150, а с длинным – в $230.

iPhone Pocket выпустили в коллаборации с японским модным домом ISSEY MIYAKE – именно он создал культовую черную водолазку Стива Джобса, который тот носил постоянно, пишет MacRumors.

УНИАН ранее писал, что Apple еще не закончила с анонсами в 2025 году. В ближайший месяц компания должна представить новый HomePod mini, Apple TV и что-то еще.

А в 2026 году, на свое 50-летие, Apple готовит крупные обновления iPhone, iPad и MacBook. Главным событием станет выпуск Айфон-раскладушки, которая станет частью серии iPhone 18.

