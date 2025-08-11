Ожидается, что экран базового iPhone 17 вырастет с 6,1 до 6,3 дюйма, что будет соответствовать iPhone 17 Pro.

Инсайдер Majin Bu, который был одним из главных источников сливов iPhone 16e, сравнил габариты предстоящей флагманской линейки телефонов Apple – у него на руках оказались защитные пленки для всех четырех iPhone 17, включая Air-версию.

Как уже сообщалось не раз, диагональ экрана iPhone 17 вырастет с 6,1 до 6,3 дюймов, что будет соответствовать iPhone 17 Pro. На фото две защитные пленки выглядят идентичными по размеру.

В свою очередь iPhone 17 Air займет промежуточное место между Pro- и Pro Max-моделями – он будет больше первого и меньше второго. Ожидается, что диагональ экрана 17 Air составит 6,6 дюйма, что будет на 0,1 дюйма меньше, чем экран iPhone 16 Plus, который он заменяет.

iPhone 17 Pro Max будет иметь самый большой дисплей из всех – 6,9 дюйма, как и его предшественник.

Презентация всех iPhone 17 ожидается 9 сентября. Ранее в сети появились подробности, что Air и стандартный iPhone 17 получат OLED-дисплеи с частотой 120 Гц, хотя, в отличие от "прошек", они не будут панелями ProMotion.

По слухам, iPhone 17 Air получит рекордно тонкий корпус 5.5 мм, но будет иметь только один динамик, одну заднюю камеру и вряд ли сможет дожить до вечера. Тогда как iPhone 17 Pro Max получит рекордный аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Ранее СМИ писали, что Apple планирует поднять цены на iPhone 17 на 50 долларов (~2000 грн). Пересмотр ценника затронет все модели грядущей линейки, кроме базовой.

