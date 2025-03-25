Nothing Phone 3a Pro стоит почти на $150 дешевле, но при этом даст своему покупателю немало преимуществ по сравнению с Айфоном.

В начале марте Apple выпустила долгожданный бюджетный айфон, который не обновлялся больше двух лет – им стал iPhone 16e. Эксперты MacRumors решили сравнить "бюджетник" Apple с доступной новинкой из мира Android – Nothing Phone 3a Pro.

Спойлер: 459-долларовый Nothing Phone 3a Pro почти по всем параметрам лучше 16e, стоимость которого стартует от $599, считают обозреватели.

Дисплей 6,8 дюймов против 6,1 дюйма нельзя назвать преимуществом, это скорее вопрос личного удобства. Но характеристики дисплея явно в пользу Nothing: это и 120 Гц против 60 Гц, и более высока яркость и существенно меньший вырез в экране.

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С точки зрения дизайна, смартфон от Nothing со своими световыми глифами, текстурным задником и круглым блоком камер выглядит интереснее, свежее и разнообразнее, нежели классический, сдержанный внешний вид iPhone 16e.

Камер у Phone 3a Pro тоже больше – три против одной в Айфоне. Android-конкурент предлагает 50-Мп основную камеру, 50-Мп телефотокамеру с 3-х оптическим зумом и 8-Мп сверхширок для тех, кто любит на него снимать. В iPhone 16e есть одна 48-мегапиксельная широкоугольная камера.

Время автономной работы примерно одинаковое между ними, но Nothing заряжается быстрее – есть поддержка проводной зарядки мощностью до 50 Вт. В то время как 16e не возьмет больше чем 27 Вт даже при подключении к адаптеру с более высокой мощностью.

Главное преимущество iPhone 16e – чип Apple A18, который даже в урезанном состоянии комфортно обходит Snapdragon 7s Gen3 в смартфоне Nothing. При этом памяти поровну: 8/128 Гбайт в базовой версии обеих моделей. Также у девайса Apple есть поддержка беспроводной зарядки и более долгое время поддержки обновлениями.

Вердикт экспертов: новинка Apple заинтересует лишь тех, кому важно, чтобы смартфон работал быстро, имел фирменный логотип на задней панели и iOS в качестве ОС. А вот поклонникам передовых технологий и оригинального дизайна больше подойдет Nothing Phone 3a Pro. Плюс, он дешевле.

Обозреватели называют iPhone 16e хорошим телефоном, но отмечают, что он слишком дорогой, чтобы считаться "бюджетником", при этом некоторые упрощения новинки могут оттолкнуть от покупки. Например, одинарная камера и отсутствие MagSafe. Еще многие остались недовольны 60-герцовым экраном в 2025 году.

Ранее специалисты выбрали лучшие Android-смартфоны в пределах от 8000 до 20 000 тысяч гривен. В рейтинг попали модели от Samsung, Google, OnePlus, Nothing и Moto.

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