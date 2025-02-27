Раскрыта емкость аккумулятора и реальное время работы 'бюджетного' iPhone 16e

В реальных сценариях использования новинка обходит даже iPhone 15 Pro Max и уступает лишь 16 Pro Max.

Apple никогда публично не раскрывает емкость аккумуляторов своих устройств, но эта информация всегда появляется в различных нормативных документах. Так случилось и с iPhone 16e.

На презентации компания сообщила только, что iPhone 16e предлагает самое долгое время автономной работы среди всех iPhone с 6,1″ дисплеем, а теперь точные данные по емкости и реальное время работы подтвердили зарубежные блогеры:

Емкость аккумуляторов линейки iPhone 16:

iPhone 16 Pro Max : 4 685 мАч

: 4 685 мАч iPhone 16 Pro: 3 582 мАч

3 582 мАч iPhone 16 Plus : 4 674 мАч

: 4 674 мАч iPhone 16: 3 561 мАч

3 561 мАч iPhone 16e: 3 961 мАч

Оказалось, что бюджетный 16e получил батарею на 11% больше, чем у iPhone 16. Причина, скорее всего, в отсутствии второй камеры сзади – в корпусе 16e больше места для батареи. По первым тестам, новинка обходит даже iPhone 15 Pro Max и уступает лишь самому свежему флагману iPhone 16 Pro Max.

Видео дня

Журналисты из CNET также подсчитали, что iPhone 16e заряжается до 59% за полчаса при использовании 30-ваттной зарядки.

На днях Apple представила новый ‭"доступный" iPhone 16E. Анонс получился неоднозначным: смартфон получил OLED-экран, Face ID и Apple Intelligence, но остался с одинарной камерой и старым вырезом. Плюс, заметно вырос ценник.

Меж тем журналисты выбрали пять лучших Android-альтернатив iPhone 16e. Относительно других смартфонов компании 16e самый доступный, однако за 600 долларов в экосистеме Android есть из чего выбрать.

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