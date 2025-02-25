Относительно других смартфонов компании iPhone 16e самый доступный, но за 600 долларов в экосистеме Android есть из чего выбрать.

На днях Apple представила новый ‭"доступный" iPhone 16E. Анонс получился неоднозначным: смартфон получил OLED-экран, Face ID и Apple Intelligence, но остался с одинарной камерой и старым вырезом. Плюс, заметно вырос ценник.

У экспертов Android Authority есть идея, какой Android-смартфон можно взять вместо 16e. Список получился довольно разнообразным.

Google Pixel 8a – главный кандидат. Этот аппарат стоит на 100 долларов дешевле, но имеет экран на 120 Гц и целых три камеры, включая модуль для широкоугольной съемки. А еще он будет получать обновления Android семь лет.

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OnePlus 13R – лучший выбор для большинства. Он стоит столько же, сколько iPhone 16e ($600), но если для вас приоритетны быстрая производительность, длительное время автономной работы и быстрая зарядка, этот "китаец" превосходит бюджетник Apple.

Moto G Stylus 5G (2024) – телефон среднего класса с хорошими камерами, мощной батареей и встроенным стилусом. Купив его вместо iPhone 16e, у вас останется $200 на новые смарт-часы или наушники.

Galaxy S24 FE – флагман Samsung во всем, кроме названия. Он отличается по таким показателям, как производительность, время автономной работы и пакет функций Galaxy AI. Как в случае с Pixel 8a, Samsung гарантирует семь лет обновлений ПО для Galaxy S24 FE.

Motorola Razr (2024) – один из лучших складных телефонов-раскладушек, который подойдет как любителям компактных решений, так и просто поклонникам ностальгического формфактора. Смартфон предлагает "обычный" 6,9-дюймовый OLED-дисплей, когда он открыт. А в сложенном виде можно выполнять основные операции с помощью внешнего экрана на 1,5 дюйма.

Напомним, сразу после анонса iPhone 16E Apple прекратила официальные продажи iPhone 14 и iPhone SE 3 поколения. Таким образом, сейчас самым старым смартфоном в каталоге Apple является iPhone 15, стартуя от 699 долларов.

Ранее специалисты определили смартфон с лучшим экраном в 2025 году. Выбирали между Galaxy S25 Ultrа, iPhone 16 Pro, Pixel 9 Pro, OnePlus 13 и другими топовыми флагманами.

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