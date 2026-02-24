OLED больше не король дисплеев: новая технология готовится занять его место

Долгие годы технология OLED считалась вершиной качества экранов – идеальная глубина черного, высокий контраст и яркие цвета сделали ее стандартом для смартфонов, ТВ и ноутбуков премиум-класса. Однако на горизонте появилась технология, которая может изменить правила игры.

Речь о MicroLED – решении, которое эксперты называют следующим большим шагом в развитии дисплеев.

В чем разница между MicroLED и OLED

Как и OLED, в MicroLED каждый пиксель самостоятельно излучает свет, что позволяет добиться безупречного контраста и насыщенной картинки. Но в отличие от OLED, здесь применяются не органические материалы, а микроскопические неорганические светодиоды. Это делает такие панели более долговечными и устойчивыми к выгоранию, которое до сих пор остается одним из слабых мест OLED.

Видео дня

Еще одно важное преимущество MicroLED – высокая яркость. Такие экраны способны в разы превосходить OLED по этому показателю, что особенно актуально для современных стандартов HDR-контента и использования устройств при ярком солнечном свете.

Более высокая яркость в сочетании с точной передачей цвета открывает новые возможности для телевизоров, мониторов и других решений, где особенно важна максимальная точность изображения.

Кроме того, MicroLED обещает лучшую энергоэффективность и гибкость в создании модульных экранов. В теории это позволяет производить экраны самых разных размеров: от компактных устройств до огромных панелей для домашних кинотеатров или коммерческих пространств. Именно поэтому производители рассматривают MicroLED как технологию будущего.

Почему MicroLED еще не стали массовыми

OLED больше не король дисплеев: новая технология готовится занять его место

Массовое распространение MicroLED пока ограничено высокой стоимостью производства и сложностью сборки панелей. Сегодня MicroLED-устройства относятся к премиальному сегменту и стоят значительно дороже OLED-аналогов. Но по мере развития технологий и оптимизации производства эксперты ожидают постепенное снижение цен.

Таким образом, OLED остается доминирующей технологией в ближайшей перспективе, но ее лидерство уже не выглядит безоговорочным. MicroLED постепенно выходит на сцену и может стать новым стандартом качества дисплеев в следующие годы, особенно в премиальном сегменте.

Ранее специалисты RTINGS выбрали лучший бюджетный OLED-телевизор – это не Samsung или Sony. LG B5 сочетает большинство передовых функций OLED‑панелей при цене $900 за 55 дюймов и является отличной входной точкой в мир OLED.

Как УНИАН уже писал, Samsung впервые за более 20 лет потеряла статус ведущего производителя телевизоров, уступив его TCL Успех бренда связывают с агрессивной экспансией на рынки вне Китая и активным расширением модельного ряда, включая бюджетных ТВ.

Вас также могут заинтересовать новости: