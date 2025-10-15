Разъем USB нужен не только для зарядки: эти 5 функций 'прокачают' ваш смартфон

Порт USB на вашем смартфоне – это не только средство зарядки и передачи данных. Он открывает доступ к множеству дополнительных функций, которые могут значительно прокачать возможности вашего устройства.
Эксперты SlashGear называют пять интересных способов использования разъема USB-C, доступных на каждом современном Android-смартфоне.
1. Подключение клавиатуры, мыши и других гаджетов
Если вы используете смартфон как рабочую станицу, вы можете добавить к нему внешнюю веб-камеру, микрофон, клавиатуру и мышь. Например, они понадобятся, если вы участвуете в видеоконференциях или редактируете документы.
Если нужное вам устройство несовместимо с USB-C, для подключения можно использовать USB-C хабы, например, Ugreen USB-C Hub.
2. Играть в мобильные игры на геймпаде
Мобильные игры уже не те, что были 10 лет назад. Игры на Android вышли на новый уровень, и теперь топовые флагманы могут запускать игры консольного уровня. Но сенсорное управление до сих пор оставляет желать лучшего.
Здесь в игру вступает универсальность порта USB-C, поскольку он позволяет подключить геймпад к смартфону. Вы можете подключить контроллер Xbox или PlayStation с помощью поддерживаемого USB-кабеля, однако для некоторых контроллеров может потребоваться адаптер OTG.
3. Проводной интернет для стабильного соединения
Если вы сталкиваетесь с проблемами при использовании Wi-Fi или мобильного интернета, подключение Ethernet-кабеля через разъем USB-C может обеспечить более стабильное и быстрое соединение. Это особенно пригодится для стриминга видео или проведения видеозвонков.
Для этого вам понадобится совместимый адаптер USB-C to Ethernet, которые легко найти на веб-сайтах электроники.
4. Внешний микрофон для качественного звука
Хотя встроенные микрофоны в смартфонах улучшились за последние годы, они все еще не могут конкурировать с качеством звука, которое обеспечивает внешний микрофон. Просто подключите его к порту USB-C телефона, и он начнет записывать ваш голос через внешний микрофон.
В случае, если ваш смартфон не поддерживает внешний микрофон, можно использовать адаптер USB-C на 3,5 мм.
5. Проецирование контента на большой экран
Большинство смартфонов Android по умолчанию оснащены функцией беспроводной демонстрации экрана, которая позволяет выводить изображение с телефона на телевизоре или монитор.
Однако если беспроводное соединение недоступно, вы можете использовать порт USB-C вашего смартфона для подключения кабеля HDMI. Все, что вам нужно, это кабель USB-C — HDMI.
