Разъем USB нужен не только для зарядки: эти 5 функций 'прокачают' ваш смартфон

Попробуйте использовать его не только для зарядки – и вы удивитесь, сколько всего умеет ваш телефон.

Порт USB на вашем смартфоне – это не только средство зарядки и передачи данных. Он открывает доступ к множеству дополнительных функций, которые могут значительно прокачать возможности вашего устройства.

Эксперты SlashGear называют пять интересных способов использования разъема USB-C, доступных на каждом современном Android-смартфоне.

1. Подключение клавиатуры, мыши и других гаджетов

Если вы используете смартфон как рабочую станицу, вы можете добавить к нему внешнюю веб-камеру, микрофон, клавиатуру и мышь. Например, они понадобятся, если вы участвуете в видеоконференциях или редактируете документы.

Если нужное вам устройство несовместимо с USB-C, для подключения можно использовать USB-C хабы, например, Ugreen USB-C Hub.

2. Играть в мобильные игры на геймпаде

Мобильные игры уже не те, что были 10 лет назад. Игры на Android вышли на новый уровень, и теперь топовые флагманы могут запускать игры консольного уровня. Но сенсорное управление до сих пор оставляет желать лучшего.

Здесь в игру вступает универсальность порта USB-C, поскольку он позволяет подключить геймпад к смартфону. Вы можете подключить контроллер Xbox или PlayStation с помощью поддерживаемого USB-кабеля, однако для некоторых контроллеров может потребоваться адаптер OTG.

3. Проводной интернет для стабильного соединения

Если вы сталкиваетесь с проблемами при использовании Wi-Fi или мобильного интернета, подключение Ethernet-кабеля через разъем USB-C может обеспечить более стабильное и быстрое соединение. Это особенно пригодится для стриминга видео или проведения видеозвонков.

Для этого вам понадобится совместимый адаптер USB-C to Ethernet, которые легко найти на веб-сайтах электроники.

4. Внешний микрофон для качественного звука

Хотя встроенные микрофоны в смартфонах улучшились за последние годы, они все еще не могут конкурировать с качеством звука, которое обеспечивает внешний микрофон. Просто подключите его к порту USB-C телефона, и он начнет записывать ваш голос через внешний микрофон.

В случае, если ваш смартфон не поддерживает внешний микрофон, можно использовать адаптер USB-C на 3,5 мм.

5. Проецирование контента на большой экран

Большинство смартфонов Android по умолчанию оснащены функцией беспроводной демонстрации экрана, которая позволяет выводить изображение с телефона на телевизоре или монитор.

Однако если беспроводное соединение недоступно, вы можете использовать порт USB-C вашего смартфона для подключения кабеля HDMI. Все, что вам нужно, это кабель USB-C — HDMI.

Ранее УНИАН рассказывал о вещах, которые, наоборот, категорически нельзя подключать к USB-порту на смартфоне. Вы рискуете повредить аккумулятор, "спалить" компоненты или, сами того не зная, слить информацию о себе.

Также мы рассказывали о мужчине, который два года заряжал свой iPhone по советам Apple. Предположительно, это лучший способ продлить срок службы батареи вашего смартфона, но есть нюансы.

