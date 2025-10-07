Подключая разные гаджеты, вы рискуете повредить аккумулятор, "спалить" компоненты или, сами того не зная, слить информацию о себе.

Ваш USB-порт – это не просто "дырка" для зарядки. Он отвечает за питание, передачу данных и безопасность девайса. Подключая разные гаджеты, вы рискуете повредить аккумулятор, "спалить" компоненты или открыть путь к вашим данным.

Издание SlashGear сравнивает небрежность в подключении с тем, как если бы отдали ключи от дверей своего дома незнакомым людям. И называет пять вещей, которые никогда не следует подключать к USB-портам смартфона.

1. Поддельные или несертифицированные кабели

Неродные USB-кабели часто лишены важных функций безопасности – например, защиты от перенапряжения, качественного экранирования и контроля напряжения. Это означает, что они могут перегреваться, повреждать аккумулятор или даже вызывать короткое замыкание материнской платы телефона.

Дешевый кабель, конечно, поможет немного сэкономить, но в перспективе может стоить вам телефона. Подумайте, стоит ли такая "экономия" риска.

2. Публичные зарядные станции

Речь идет не о розетках для блока питания, а именно о зарядных USB-разъемах, которые монтируются прямо в стену или стойку. Их обычно можно встретить в отелях, аэропортах и торговых центрах.

Подключение к общественной USB-зарядной станции повышает возможность взлома под названием "джус-джекинг", когда через USB передается не только заряд, но и вредоносный код. Лучше носите с собой переносной аккумулятор или используйте USB-блокиратор (отключающий передачу данных).

3. Сомнительные USB-накопители или гаджеты

Подключение незнакомого USB-накопителя, гаджета или аксессуара к вашему телефону может быть еще опаснее. Эксперты по безопасности рассказывают про так называемые USB Killer – самодельные флешки, подающие через порт высоковольтный ток и моментально выводящие гаджет из строя.

Правило здесь простое: если вы не уверены, откуда взялось USB-устройство – лучше не подключайте его. Случайно найденная флешка не стоит того, чтобы жертвовать своим телефоном.

4. Внешние жесткие диски

Хоть на практике телефон может заряжать внешние накопители через USB-порт, нагрузка часто превышает допустимую, что ускоряет разряд батареи, перегревает порт и может повредить пайку.

Кроме того, внешний диск может содержать вредоносное ПО, а телефоны не имеют таких же уровней защиты, как компьютеры, что делает риск заражения более высоким.

5. Зарядные устройства с большей мощностью, чем допускает телефон

Не все зарядные устройства одинаковы. Многие современные телефоны поддерживают быструю зарядку, но только в пределах, заданных производителем. Зарядное устройство, превышающее данные характеристики, может неправильно регулировать подачу тока, перегревать батарею и повредить порт, а иногда и полностью выводить его из строя.

В идеале используйте только зарядное устройство, которое идет в комплекте с телефоном, или сертифицированные альтернативы от надежных брендов. И помните: быстрее не всегда лучше, когда речь идет о времени автономной работы.

