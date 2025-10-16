На смартфонах Xiaomi появились спам-уведомления от 'ПозикоБот': как их отключить

Это не атака хакеров и не вирус, источник оповещений – встроенный системный сервис MIUI System Ads.

Пользователи смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO в последние недели начали массово получать навязчивые push-уведомления с рекламой от "ПозикоБот". Об этом сообщает Mezha Media со ссылкой на жалобы украинцев в соцсетях.

Уведомления приходят якобы из Telegram-бота "ПозикоБот", предлагающего взять займ. Однако на самом деле никакого бота в телеграмме нет: спам генерирует системный модуль и попытки заблокировать его через мессенджер не дают результата.

Как выяснили пользователи, источником этих спам-уведомлений является встроенный системный сервис MIUI System Ads (MSA), который и отвечает за показ рекламных уведомлений на устройствах Xiaomi с прошивкой MIUI. Это официальная часть системы, поэтому рассылка не является атакой хакеров или вирусом.

Как отключить "ПозикоБот"

Удалить "ПозикоБот" напрямую невозможно, поскольку это не отдельное приложение, а часть системы. Однако можно полностью отключить показ уведомлений:

Откройте Настройки → Пароли и безопасность → Доступ к личным данным.

Найдите сервис msa (MIUI System Ads) и отключите его.

При необходимости перезагрузите смартфон.

Проблема особенно актуальна для пользователей, которые при первой настройке смартфона не отключили персонализированную рекламу или рекомендательные сервисы.

Дополнительно рекомендуется отключить персонализированную рекламу в MIUI и Google, а также очистить рекламный ID в настройках Google ("Защита и конфиденциальность" → "Настройки конфиденциальности → "Реклама").

Встроенные приложения MIUI – такие как "Файлы", "Темы" и "Безопасность" – также могут показывать рекомендации, которые можно отключить вручную.

Как ранее сообщалось, Xiaomi "перекрыла кислород" покупателям китайских версий своих смартфонов. Купив девайс производителя на площадках типа AliExpress, больше не выйдет перепрошить его ПО на глобальную версию.

УНИАН рассказывал о вещах, которые категорически нельзя подключать к USB-порту на смартфоне. Вы рискуете повредить аккумулятор, "спалить" компоненты или, сами того не зная, слить информацию о себе.

