Xiaomi 'перекрыла кислород' покупателям китайских версий своих смартфонов

Компания запретила разблокировку загрузчика на смартфоны, произведенные для китайского рынка.

Компания Xiaomi запретила разблокировку загрузчика на своих телефонах, предназначенных для китайского рынка. Соответствующие сообщения стали появляются на официальном форуме Xiaomi.

Теперь, если устройство было приобретено в Китае, при попытке разблокировать загрузчик через глобальную учётную запись Xiaomi появится сообщение: "место регистрации учётной записи не совпадает с местом продажи телефона".

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Это плохая новость для тех, кто привык покупать смартфоны на площадках типа AliExpress, а потом перепрошивать ПО на глобальную версию. Это помогало сэкономить порой до трети стоимости устройства, поскольку китайские версии стоят дешевле.

Теперь любителям сэкономить придется пользоваться китайской версией смартфона, где только два языка: китайский и английский, а также нет сервисов Google. Да возможностей для кастомизации уже установленной прошивки станет меньше.

Ранее Xiaomi разрешала разблокировку загрузчика независимо от места покупки устройства и региона учетной записи. Теперь только пользователи с китайскими аккаунтами могут разблокировать устройства, купленные в Китае. В то же время гаджеты предназначенные для мирового рынка, как и раньше можно разблокировать с помощью глобальной учетной записи Xiaomi.

Ранее журналисты выбрали 5 самых сбалансированных смартфонов Xiaomi в 2024 году. В список попали свежие и не очень устройства китайского вендора.

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