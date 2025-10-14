14 октября Xiaomi запустила распространение финальной версии новейшей HyperOS 3 на базе Android 16. Поначалу обновление получат шесть моделей смартфонов, включая Xiaomi 15 и Redmi K80 Pro, а до конца месяца должны обновиться еще 20 устройств.
Но не все устройства китайского бренда получат новейшую HyperOS 3. Ресурс GizmoChina составил перечень смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые не получат соответствующее обновление программного обеспечения.
Xiaomi
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 11i
- Xiaomi 11i HyperCharge
- Xiaomi 12X
- Xiaomi Mi 11 LE
- Xiaomi Civi
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi Pad 5
- Xiaomi Pad 5 Pro 5G
- Xiaomi Pad 5 Pro Wi-Fi
- Xiaomi Mix 4
- Xiaomi Mi 11X
- Xiaomi Mi 11X Pro
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi Mi 11 Lite
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi Mi MIX FOLD
- Xiaomi Mi 11
Redmi
- Redmi A2
- Redmi A2+
- Redmi 12C
- Redmi Note 13 4G
- Redmi Pad SE
- Redmi 12 5G
- Redmi Note 12R
- Redmi 12
- Redmi Note 12R Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 12 4G
- Redmi Note 12 NFC 4G
- Redmi Note 12 Pro 4G
- Redmi Note 12 Pro Speed Edition
- Redmi Note 12
- Redmi Note 12 Pro
- Redmi Note 12 Pro+
- Redmi Note 12 Explorer (Discovery)
POCO
- POCO C71
- POCO C75 5G
- POCO M6 Plus 5G
- POCO C65
- POCO M6 Pro 4G
- POCO M6 Pro
- POCO F5 5G
- POCO C51
- POCO C55
- POCO X5 Pro 5G
- POCO X5 5G
- POCO M5
- POCO M5s
- POCO X4 GT Pro
- POCO X4 GT
- POCO F4
- POCO F4 Pro
- POCO M4 5G
- POCO F4 GT
При этом совсем без поддержки эти устройства не остануются. В течение какого-то времени они продолжат получать обновления безопасности, но останутся без новых функций.
Как известно, HyperOS 3 принесет переработанный интерфейс, вдохновленный iOS 26, улучшенную производительность, новые функции на базе искусственного интеллекта, а также одну из главных фишек Айфонов – "динамический остров" Super Island.
Меж тем Samsung обновила до One UI 8 на базе Android 16 уже более 60 своих смартфонов, в том числе бюджетных. Если все пойдет по плану, до конца ноября прошивку должны получить все Galaxy, которые официально поддерживают новую OC.