14 октября Xiaomi запустила распространение финальной версии новейшей HyperOS 3 на базе Android 16. Поначалу обновление получат шесть моделей смартфонов, включая Xiaomi 15 и Redmi K80 Pro, а до конца месяца должны обновиться еще 20 устройств.

Но не все устройства китайского бренда получат новейшую HyperOS 3. Ресурс GizmoChina составил перечень смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые не получат соответствующее обновление программного обеспечения.

Xiaomi

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i HyperCharge

Xiaomi 12X

Xiaomi Mi 11 LE

Xiaomi Civi

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi Pad 5 Pro Wi-Fi

Xiaomi Mix 4

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi MIX FOLD

Xiaomi Mi 11

Redmi

Redmi A2

Redmi A2+

Redmi 12C

Redmi Note 13 4G

Redmi Pad SE

Redmi 12 5G

Redmi Note 12R

Redmi 12

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12S

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 NFC 4G

Redmi Note 12 Pro 4G

Redmi Note 12 Pro Speed Edition

Redmi Note 12

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 Explorer (Discovery)

POCO

POCO C71

POCO C75 5G

POCO M6 Plus 5G

POCO C65

POCO M6 Pro 4G

POCO M6 Pro

POCO F5 5G

POCO C51

POCO C55

POCO X5 Pro 5G

POCO X5 5G

POCO M5

POCO M5s

POCO X4 GT Pro

POCO X4 GT

POCO F4

POCO F4 Pro

POCO M4 5G

POCO F4 GT

При этом совсем без поддержки эти устройства не остануются. В течение какого-то времени они продолжат получать обновления безопасности, но останутся без новых функций.

Как известно, HyperOS 3 принесет переработанный интерфейс, вдохновленный iOS 26, улучшенную производительность, новые функции на базе искусственного интеллекта, а также одну из главных фишек Айфонов – "динамический остров" Super Island.

Меж тем Samsung обновила до One UI 8 на базе Android 16 уже более 60 своих смартфонов, в том числе бюджетных. Если все пойдет по плану, до конца ноября прошивку должны получить все Galaxy, которые официально поддерживают новую OC.

