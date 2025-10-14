Перечень моделей, которые не получат новейшую HyperOS 3 / фото XiaomiTime

14 октября Xiaomi запустила распространение финальной версии новейшей HyperOS 3 на базе Android 16. Поначалу обновление получат шесть моделей смартфонов, включая Xiaomi 15 и Redmi K80 Pro, а до конца месяца должны обновиться еще 20 устройств.

Но не все устройства китайского бренда получат новейшую HyperOS 3. Ресурс GizmoChina составил перечень смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые не получат соответствующее обновление программного обеспечения.

Xiaomi

  • Xiaomi 12 Lite
  • Xiaomi 11i
  • Xiaomi 11i HyperCharge
  • Xiaomi 12X
  • Xiaomi Mi 11 LE
  • Xiaomi Civi
  • Xiaomi 11T
  • Xiaomi 11T Pro
  • Xiaomi 11 Lite 5G NE
  • Xiaomi Pad 5
  • Xiaomi Pad 5 Pro 5G
  • Xiaomi Pad 5 Pro Wi-Fi
  • Xiaomi Mix 4
  • Xiaomi Mi 11X
  • Xiaomi Mi 11X Pro
  • Xiaomi Mi 11i
  • Xiaomi Mi 11 Pro
  • Xiaomi Mi 11 Lite
  • Xiaomi Mi 11 Ultra
  • Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  • Xiaomi Mi MIX FOLD
  • Xiaomi Mi 11

Redmi

  • Redmi A2
  • Redmi A2+
  • Redmi 12C
  • Redmi Note 13 4G
  • Redmi Note 13 4G
  • Redmi Pad SE
  • Redmi 12 5G
  • Redmi Note 12R
  • Redmi 12
  • Redmi Note 12R Pro
  • Redmi Note 12 Turbo
  • Redmi Note 12S
  • Redmi Note 12 4G
  • Redmi Note 12 NFC 4G
  • Redmi Note 12 Pro 4G
  • Redmi Note 12 Pro Speed Edition
  • Redmi Note 12
  • Redmi Note 12 Pro
  • Redmi Note 12 Pro+
  • Redmi Note 12 Explorer (Discovery)

POCO

  • POCO C71
  • POCO C75 5G
  • POCO M6 Plus 5G
  • POCO C65
  • POCO M6 Pro 4G
  • POCO M6 Pro
  • POCO F5 5G
  • POCO C51
  • POCO C55
  • POCO X5 Pro 5G
  • POCO X5 5G
  • POCO M5
  • POCO M5s
  • POCO X4 GT Pro
  • POCO X4 GT
  • POCO F4
  • POCO F4 Pro
  • POCO M4 5G
  • POCO F4 GT

При этом совсем без поддержки эти устройства не остануются. В течение какого-то времени они продолжат получать обновления безопасности, но останутся без новых функций.

Как известно, HyperOS 3 принесет переработанный интерфейс, вдохновленный iOS 26, улучшенную производительность, новые функции на базе искусственного интеллекта, а также одну из главных фишек Айфонов – "динамический остров" Super Island.

Меж тем Samsung обновила до One UI 8 на базе Android 16 уже более 60 своих смартфонов, в том числе бюджетных. Если все пойдет по плану, до конца ноября прошивку должны получить все Galaxy, которые официально поддерживают новую OC.

