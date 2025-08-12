Мера связана с мошенническими схемами и распространением личной информации пользователей.

Руководитель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о масштабной чистке платформы от каналов и ботов, которые собирали личные данные пользователей и шантажировали сливом информации в обмен на деньги. Новые правила он анонсировал в своем канале.

По словам Дурова, блокировки по этим причинам указывают на наличие у Telegram неопровержимых доказательств того, что администраторы канала публиковали клеветнические посты, а затем удаляли их в обмен на деньги от жертв.

"Некоторых даже поймали на продаже так называемых "блокировок защиты" – сборов, которые жертвы должны платить, чтобы избежать нападок", – написал Дуров.

Руководитель Telegram подчеркнул, что созданный им мессенджер "не место для доксинга и шантажа", и пообещал найти тех, кто управляет подобными каналами.

Напомним, после освобождения из-под ареста Дуров признал, что Telegram неидеален и пообещал перевести модерацию платформы "из области критики в область похвалы". Например, из Telegram исчезла скандальная функция "Люди рядом".

В начале августа для Telegram вышло большое обновление, главным нововведением в котором стали рейтинг пользователей и глобальный поиск по всем постам. Плюс добавили возможность собирать свои истории в альбомы, а подарки – в коллекции.

Меж тем миллиардер Илон Маск опроверг заявление основателя Telegram Павла Дурова о том, что Telegram и компания xAI договорились о партнерстве сроком на один год. Он отрицает, что чат-бот Grok будет встроен непосредственно в мессенджер.

