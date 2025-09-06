Основатель мессенджера пообещал перевести модерацию на платформе "из области критики в область похвалы".

В Telegram больше не будет функции "Люди рядом" (People Nearby), которая, как предполагается, была одной из причин задержания Дурова во Франции по обвинению в содействии криминалу.

Эта функция позволяла искать находящихся поблизости, а также локальные группы и чаты. Однако у нее "были проблемы с ботами и мошенниками", при этом у обычных юзеров функция была не очень популярна. Ее задействовали менее 0,1% сидящих в Telegram, сообщил Дуров в своем телеграм-канале.

На смену "Люди рядом" придет новая функция под названием "Бизнес поблизости", которая показывает "легальные, проверенные предприятия". Компании смогут показывать каталоги товаров и беспрепятственно принимать платежи.

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Администрация мессенджера также отключила загрузку новых медиафайлов в "Телеграфе", который, "судя по всему, был использован не по назначению анонимными лицами", рассказал Павел. Он добавил, что количество платных пользователей Telegram Premium достигло 10 млн человек.

В новой версии мессенджера также приватные чаты больше не защищены от модерации. Команда Telegram намерена превратить модерацию мессенджера из объекта критики в повод для гордости, заявил Дуров.

Ранее сегодня Дуров сделал свое первое публичное заявление после ареста, подчеркнув, что Telegram неидеален, а резкое увеличение количества юзеров до 950 миллионов вызвало проблемы, которые облегчили злоупотребление платформой для злоумышленников.

После ареста Дурова в Украине вновь начались дискуссии относительно запрета Telegram. Так, в частности, глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Telegram является огромной проблемой для Украины. Однако, по его мнению, блокировкой каналов ситуацию можно решить лишь временно.

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