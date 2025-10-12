NVIDIA собрала игровой компьютер в колесе от Porsche 911 / Фото - NVIDIA

NVIDIA показала необычный проект в рамках шоу GeForce Garage - полноценный игровой компьютер, собранный прямо внутри автомобильного колеса от Porsche 911.

Автор сборки моддер Джастин Чу сумел разместить внутри диска все компоненты системы, включая видеокарту RTX 5080 и систему жидкостного охлаждения.

В основе сборки колесо HRE FF21, внутри которого установлены материнская плата ROG Maximus Z890 Hero, компактный блок питания и видеокарта. Все кабели спрятаны в специальный металлический корпус, а питание и управление системой реализованы через настоящий брелок Porsche - им можно включать и перезапускать ПК.

Жидкостное охлаждение вынесено в отдельный блок под колесом, в нём находятся насос, радиатор и резервуар. Система соединена с компонентами внутри диска через быстросъёмные трубки. Для подсветки использованы светодиоды, дающие мягкое свечение по периметру, как у неоновой подсветки автомобиля.

ПК способен запускать современные игры на максимальных настройках. В тестах NVIDIA Borderlands 4 в 4K выдавала до 180 кадров в секунду, Cyberpunk 2077 - около 170, а Forza Horizon 5 - примерно 200 FPS.

Сборка создана по заказу актёра Майкла Рейни-младшего, известного по сериалу Power. Внутри видеокарты он даже разместил миниатюрную копию своей премии NAACP.

Ранее мы рассказывали, что NVIDIA разыгрывает две RTX 5080 с автографом генерального директора компании. К сожалению, из Украины выиграть видеокарты не получится.

