Некоторые из монет в кладе очень редки, в том числе несколько "епископских монет".

Мужчина, копавший червей на даче под Стокгольмом, обнаружил колоссальное сокровище , в котором было 20 тыс. серебряных монет раннего Средневековья.

Как пишет Livescience, мужчина, отправившийся за червями, сделал открытие всей своей жизни. В медном котле, сильно поврежденном временем, монеты были перемешаны с жемчугом, подвесками и серебряными кольцами.

Мужчина сообщил о находке местным властям и теперь археологи изучают сокровища.

"Это одно из крупнейших серебряных сокровищ раннего Средневековья, найденных в Швеции", - прокомментировала София Андерссон, антиквар из Окружного совета Стокгольма.

Предварительный анализ показал, что большинство серебряных монет датируются XII веком. На некоторых из них есть надпись KANUTUS - латинское имя Кнута, что означает, что они были отчеканены во времена правления шведского короля Кнута Эрикссона, правившего с 1173 по 1195 год.

Некоторые из монет редки, в том числе несколько "епископских монет", отчеканенных влиятельными епископами, говорится в заявлении. На этих монетах изображен епископ, держащий пастуший посох, который широко использовался духовенством как символ их служения.

"Это совершенно уникально; у нас нет других средневековых сокровищ из Стокгольма, еще и таких больших", - сказала Лин Аннербек, директор Стокгольмского музея Средневековья.

Аннербек отметил, что Стокгольма в конце XII века не существовало; официально он был основан в 1252 году, а к концу XIII века он стал крупнейшим городом Швеции.

Что касается причин захоронения клада, то, по словам Аннербек, конец XII века был "смутным временем", когда шведы пытались колонизировать части Финляндии.

"Поэтому мы полагаем, что многие прятали сокровища, чтобы сохранить их в семейном владении. Тот факт, что серебро перемешано с жемчугом и другими драгоценностями, создает впечатление, что это чье-то спрятанное богатство", - допустила Аннербек.

