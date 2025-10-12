Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что во второй раз говорил с президентом США Дональдом Трампом за последние два дня, продолжая детальную работу над усилением страны, включая противовоздушную оборону (Систем Patriot и других), дальнобойность и так далее.

"Мы видим и слышим, что Россия боится, что американцы могут дать нам "Томагавки" — это сигнал, что именно такое давление может сработать для мира", - заявил Зеленский в Telegram.

По словам украинского лидера, он договорился с Трампом о том, чтобы их команды обсудили все то, что им удалось обсудить. Это же касается энергетики и газа.

Видео дня

Что еще сказал Владимир Зеленский

Также Зеленский провел сегодня разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которым также обсуждал вопрос ППО и "стойкости" Украины.

"Мы договорились, что наши военные передадут Франции первоочередные потребности, и мы ускоряем поставки. Мы обсудили ситуацию на Запорожской атомной станции. Мы можем, как это уже было десятки раз, отремонтировать линии энергоснабжения станции и гарантировать безопасность станции — и именно украинский контроль, наши украинские специалисты, являются стопроцентной гарантией безопасности", - подчеркнул президент Украины.

Он добавил, что российские оккупанты не заинтересованы возвращать безопасность, поэтому их нужно заставить это сделать. В частности, нужна "более четкая и честная позиция МАГАТЭ". Ведь ЗАЭС продолжает находиться в блэкауте - почти три недели подряд работая на генераторах.



Новость дополняется...

Вас также могут заинтересовать новости: