Российская компания Amast Power Lines заявляет, что изготовила около 150 единиц антидроновых конструкций КОЗ-У-Ш.

Россияне затягивают антидроновыми сетками свои нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), чтобы защитить их от ударов украинских беспилотников. Теперь же стало известно, чем являются эти конструкции, пишет Defense Express.

Отмечается, что российская компания Amast Power Lines раскрыла детали об "антидроновой универсальной опорной конструкции" КОЗ-У-Ш. Она предназначена для защиты различных объектов от ударов дальнобойных беспилотников.

В издании объяснили, что эта конструкция представляет собой сетку из вертикально расположенных тросов. На них укладывается габионная сетка.

В Amast Power Lines заявляют, что КОЗ-У-Ш может быть разных размеров. Эта конструкция предназначена для защиты резервуаров объемом от 400 до 50 000 кубических метров. Производители заверили, что сделали уже около 150 единиц КОЗ-У-Ш, и якобы уже есть случаи, когда эта защитная сетка защитила объекты от дронов.

Кроме того, заявляется, что КОЗ-У-Ш предназначена для защиты от беспилотников массой не более 200 кг. В издании привели пример, что взлетная масса украинского беспилотника Ан-196 "Лютый" составляет около 250-300 кг. Это говорит о том, что подобные беспилотники легко могут справиться с такой защитой.

Ранее в BBC писали, что в 57 регионах РФ зафиксированы перебои с поставками бензина. Ситуация развивается на фоне рекордного числа ударов Украины по российским энергетическим объектам.

Отмечается, что жители различных регионов указывают на очереди на АЗС, ограниченный отпуск топлива и отсутствие отдельных марок бензина. Сообщается, что первые сообщения о проблемах поступили с Дальнего Востока.

