Сейчас видеоролики Атдхе Трепчи смотрят миллионы людей, и ответы по-прежнему удивляют его.

Пять лет назад режиссер Атдхе Трепча уволился с работы, сел в машину и отправился в путешествие по стране с камерой, задавая незнакомцам один вопрос — счастливы ли они. Люди часто удивлялись, но отвечали честно.

Кто-то говорил, что обрел счастье после появления ребенка. Кто-то — из-за еды, обеда, свежего воздуха, хорошей или плохой погоды. Еще один человек признался, что его счастье — это есть соленые огурцы каждый день. Сам режиссер не дает определение счастью или "хорошей жизни" — это решает каждый человек сам, пишет The Washington Post.

Каждое интервью у него начинается одинаково: оператор подходит к прохожему и спрашивает, можно ли задать вопрос для документального фильма. Затем без долгих вступлений звучит: "Вы счастливы?". Часто перед ответом следует пауза.

"Когда человека спрашивают об этом, он мысленно перебирает всё — свои мысли, свои обстоятельства. И в этот момент решает, определяют ли эти вещи его как счастливого или несчастного. Мне кажется, разница между счастливыми и несчастными людьми — в умении сказать: "Знаешь что, пусть мне сейчас не везет, пусть у меня не всё есть, но этот сэндвич делает меня счастливым", — отмечает Трепча.

После многих лет работы над проектом Трепча пришел к выводу, что счастье — это часто выбор. Он встречал людей, которые страдали от тяжелых болезней или трудностей, но всё равно искали радость.

Счастье — это почти как мышца, считает он. Поэтому, если тренировать ее, можно изменить химию мозга: превращать минусы в плюсы, воспринимать неожиданные перемены как новые возможности.

Профессор психологии из Даремского университета Фуксия Сируа проводила исследования благодарности, особенно среди людей с хроническими болезнями и болью. "Я обнаружила, что даже те, кто живет с тяжелыми заболеваниями, способны сохранять оптимизм", — подчеркивает Сируа. По ее словам, позитивное мышление можно развивать и укреплять, и оно способно работать как самоисполняющееся пророчество.

"Это тренировка ума — замечать хорошее. Многие слышали о дневниках благодарности и отмахнулись, но на самом деле это мощный инструмент: вы просто перенастраиваете мышление", — объясняет она.

И Сируа, и Трепча признают, что есть проблемы, которые невозможно решить только позитивным мышлением. Горе, одиночество, депрессия и другие расстройства требуют профессиональной помощи. Но даже в таких случаях надежда и стремление мыслить позитивно помогают искать выход.

Когда Трепча понял, скольких людей он вдохновил своими видео, он решил использовать платформу для добрых дел. Он стал сотрудничать с благотворительными организациями, помогая им собирать средства, искать волонтеров и расширять охват в соцсетях.

Когда его самого спросили, счастлив ли он сам, режиссер ответил, что да — но не из-за профессиональных успехов или миллионов подписчиков. "Я счастлив, потому что у меня есть семья. Люди часто воспринимают это как должное. Но если у тебя есть семья, ты, думаю, входишь в тот самый один процент самых счастливых людей на Земле", — сказал он.

