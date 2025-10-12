Он раскрыл, в каком известном подразделении служит.

Известный украинский исполнитель, лидер группы The Вйо, Мирослав Кувалдин, вышел на связь и рассказал о своей службе в рядах ВСУ. Стало известно, чем именно занимается музыкант в армии.

В начале полномасштабного вторжения Кувалдин мобилизовался в Вооруженные силы, где служит до сих пор. Впоследствии он переквалифицировался и сейчас выполняет задачи в "Культурном десанте".

В интервью "Еспресо" Мирослав признался, что часто наталкивается на хейт из-за того, что он якобы ничего не делает в армии. По его словам, это совсем не так, ведь его постоянной задачей является поддержание морально-психологического духа бойцов, что является очень важным фактором во время войны.

Видео дня

"По поводу того, что с гитарами "ничего не делаем" - мы выполняем приказ. У нас такой приказ - работать с гитарой. Мое подразделение, да и вообще вся наша организация, занимается морально-психологической поддержкой личного состава. И если кому-то кажется, что это легко, то это совсем не так. У нас происходит по несколько встреч в день, и это - ежедневно. Есть люди, которые не выдерживают этого темпа, поэтому переводятся в другие подразделения. Мне кажется, что армия - это такая штука, где каждый себя может найти и где каждый может принести пользу и как-то приобщиться к победе", - отметил музыкант.

Лидер группы The Вйо отметил, что с начала своей мобилизации занимал должность делопроизводителя. Однако именно в "Культурном десанте" он почувствовал себя полезным войску.

"Я сначала прослужил делопроизводителем, много не стрелял, но эту бумажную работу также нужно делать. И я рад, что за полтора года службы в батальоне территориальной обороны у меня снова появилась возможность взять в руки инструмент, потому что с гитарой я могу принести больше пользы. Честно говоря, я даже иногда встречаю в армии собратьев, которые говорят: "Вот, я увидел эту песню - пошел в ТЦК и мобилизовался". То есть даже если мы одного человека привели в армию - это уже маленькая победа", - заявил Кувалдин.

Недавно известный украинский актер Владимир Николаенко рассказал о своем сыне-военном.

Вас также могут заинтересовать новости: