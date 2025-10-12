В частности, в баллистических ракетах враг осуществил коррекцию программного обеспечения.

Российские оккупанты модифицируют свои средства воздушного нападения, что уменьшает эффективность отражения атак украинскими защитниками. Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке, основатель благотворительного фонда "Закриємо небо України".

Он отметил, что произошли изменения во многих средствах воздушного нападения российских оккупантов. Они модифицируют вооружение.

"То, что касается, например, баллистических ракет: модифицировали, сделали коррекцию программного обеспечения на этих ракетах. И это позволило на конечном этапе наведения по маршруту на наши цели осуществлять маневры", - сказал Романенко и добавил, что таким образом есть "проблемы обнаружения, сопровождения, нанесения удара".

Так, отметил он, согласно открытым данным, эффективность противоракетной обороны снизилась с 42% до 6%. Кроме того, враг модифицирует и те свои средства нападения, которые украинская противовоздушная оборона должна отражать.

"Ситуация непростая с точки зрения уничтожения нашими средствами баллистических ракет. Россияне, к сожалению, об этом знают, и баллистическими наносят удары там, где или они разведывают, или слабо, или нет вообще этих батарей", - сказал Романенко.

Насколько эффективна ПВО Украины

Как сообщал УНИАН, ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский отметил, что за последний месяц российские захватчики увеличили количество примененных против Украины средств воздушного нападения в 1,3 раза.

По его словам, хотя наша противовоздушная оборона и демонстрирует эффективность на уровне около 74%, мы должны приложить дополнительные усилия для прикрытия тыловой энергетики, критической инфраструктуры и логистики.

