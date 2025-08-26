Еще один чат в телефоне: Spotify запускает функцию личных сообщений

Новый функционал будет доступен как платным, так и бесплатным пользователям старше 16 лет.

В Spotify внедрят встроенный мессенджер, где можно будет делиться треками, плейлистами и просто общаться – прямо в приложении. Разработчики обещают шифрование по лучшим стандартам индустрии.

Личные сообщения в ближайшее время появится у пользователей старше 16 лет из определенных регионов. Использовать функцию смогут как платные, так и бесплатные пользователи, отмечает The Verge.

Диалоги будут храниться в папке "Входящие" – во вкладке профиля, которая открывается при нажатии на аватар в левом верхнем углу. В этом же разделе расположена кнопка для начала нового чата. Чтобы отправить песню, подкаст или аудиокнигу, нужно нажать кнопку "Поделиться" в плеере и выбрать друга.

Получатель сначала должен будет принять запрос на входящее сообщение, аналогично как это работает в других соцсетях. Функция поддерживает текст и реакции, а переписки можно переносить между устройствами.

Spotify отмечает, что новый функционал не заменяет обмен контентом через платформы по типу Instagram или TikTok, а дополняет их.

Напомним, ранее в этом месяце Spotify объявил об увеличение стоимости подписки во всем мире. Рост стоимости зависит от конкретной страны: например, для новых пользователей в Испании и Италии подписка подорожала с 11 до 12 евро.

Меж тем УНИАН рассказывал о новом тренде у зумеров – они заменяют дорогостоящие музыкальные сервисы по типу Spotify старыми MP3-плеерами. Эти гаджеты ценят за отсутствие навязчивой рекламы и стабильный уровень звука.

