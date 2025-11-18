В интернете произошёл масштабный сбой, из-за которого не работали десятки сайтов: что случилось

Проблема произошла в инфраструктуре Cloudflare.

Часть интернета внезапно посыпалась из-за масштабного сбоя в Cloudflare. Пользователи, пытавшиеся зайти на X (бывший Twitter), Spotify, Facebook Instagram и даже сайт УНИАН, натыкались на сообщение об ошибке.

Инфраструктура Cloudflare защищает сайты от кибератак, распределяет нагрузку, не даёт сервисам ложиться под наплывом трафика. Но когда сбой случается у неё, падают все, кто на неё опирается.

Сбой произошёл примерно в 13:30 по Киеву. Cloudflare признала, что изучает проблему, затрагивающую "множество клиентов". Даже DownDetector - сайт, который отслеживает крупные сбои, тоже частично вышел из строя.

Позже Cloudflare подтвердила массовые 500-е ошибки и упавшие Dashboard с API. Компания заявила, что уже работает над ситуацией.

На момент написания заметки, пострадавшие сайты потихоньку восстанавливают работу, но всё ещё можно наткнуться на экран ошибки.

Обновлено: на момент 16:45 по Киеву Cloudflare заявили, что ошибка устранена. В комментарии изданию TechRadar компания сообщила, что не знает причину сбоя: "В 11:20 UTC мы зафиксировали всплеск необычного трафика на одном из сервисов Cloudflare. Это привело к сбоям в работе части трафика, проходящего через сеть Cloudflare. Причина всплеска необычного трафика пока неизвестна".

Напомним, совсем недавно произошёл масштабный сбой Amazon Web Services, тогда, как и сейчас, падали совершенно разные сайты, не связанные друг с другом. Вся современная Сеть держится на нескольких гигантских инфраструктурных провайдерах, и когда один из них падает - страдает весь интернет.

