Google 'урезала' бесплатное хранилище для новы пользователей до 5 ГБ

Google начала тестировать новое ограничение: вместо привычных 15 ГБ бесплатного облачного хранилища некоторые пользователи получают только 5 ГБ. Чтобы разблокировать полный объем, теперь требуется привязка номера телефона.

О первых изменениях сообщили пользователи Reddit, заметившие, что при создании нового аккаунта Google система предлагает всего 5 ГБ памяти для Gmail, Google Drive и Google Photos. При этом сервис показывает отдельное предложение – увеличить объем до 15 ГБ после подтверждения номера телефона.

Позже представители компании подтвердили Android Authority, что Google действительно проводит тестирование новой политики хранения данных. Эксперимент якобы направлен на повышение безопасности аккаунтов и улучшение механизмов восстановления доступа.

Изменения пока касаются только новых учетных записей в отдельных регионах, но в каких именно, не уточняется. Если при создании учетной записи указать номер телефона, Google по‑прежнему предоставляет 15 ГБ.

СМИ связывают нововведение с попыткой компании бороться с массовым созданием одноразовых аккаунтов, которые использовались для получения бесплатного хранилища. В то же время пользователи считают это ограничение попыткой Google усилить сбор персональных данных через обязательную привязку телефона.

При этом изменения пока не касаются уже существующих аккаунтов – для них сохраняются прежние условия с 15 ГБ бесплатного хранилища, которые используются Gmail, Google Диском, Google Фото и резервными копиями популярных мессенджеров.

Ранее стало известно, что Google Chrome начал незаметно скачивать на диск ИИ-модель весом 4 ГБ без спроса пользователя. Речь идет о Gemini Nano – она нужна для нейросетевых функций браузера.

