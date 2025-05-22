ИИ-поисковик Google 'ворует' новости и сам отвечает на вопросы: мировые медиа возмущены

Теперь, когда пользователь вводит запрос, вместо привычной выдачи сайтов появляется блок с ответом, сгенерированный ИИ.

Некоторые крупнейшие издатели новостей в США раскритиковали обновленный поисковый режим Google, в котором реализованы возможности генеративного ИИ. СМИ заявляют, что новая функция "лишает" издателей как трафика, так и доходов, пишет The Verge.

Теперь, когда пользователь вводит запрос, вместо привычной выдачи сайтов появляется блок с ответом, сгенерированным ИИ Gemini – вместе со списком релевантных ссылок. В компании называют данное нововведение "полным переосмыслением поиска".

Ссылки были последним возмещающим качеством поиска, которое давало издателям трафик и доход, заявила президент News/Media Alliance Даниэль Коффи. По ее словам, теперь Google просто берет контент силой и использует его безвозмездно, что является определением кражи.

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Меры Министерства юстиции США должны решить эту проблему, чтобы предотвратить дальнейшее доминирование в Интернете одной компании, говорится в заявлении Коффи.

Google добавила искусственный интеллект в поиск: как это выглядит

Ранее на этой неделе внутренний документ, раскрытый Bloomberg в рамках антимонопольного дела против Google показал, что корпорация решила не спрашивать у издателей разрешения на включение их материалов в функции поиска ИИ. Вместо этого издатели должны полностью отказаться от результатов поиска, если они не хотят, чтобы их материалы использовались ИИ.

Руководитель подразделения Google Search Лиз Рид, выступая в суде, заявила, что предоставление издателям возможности отключать отдельные функции ИИ создаст серьезные технические сложности. По ее словам, для таких возможностей у Google должна быть отдельная модель.

"Обзор от ИИ" в поиске Google появился год назад, но до недавнего времени работал только в отдельных регионах. Нейросеть собирает информацию с разных сайтов и выдает справку по поисковому запросу. Вместе с ответом появляются и ссылки на источники, так что можно углубиться в тему при желании.

Но любая передовая технология неидеальна. После запуска AI Overviews в сети начали появляться скриншоты, где нейросеть несет полный бред. К примеру, искусственный интеллект предлагал пользователям есть камни или добавлять клей в пиццу.

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