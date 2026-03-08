Запустите 30-секундное сканирование, чтобы узнать, кто подключен к вашему Wi-Fi

Такая простая проверка помогает исключить лишние догадки и быстрее найти реальную причину медленного интернета.

Медленный интернет – одна из самых частых проблем дома. Многие сразу винят провайдера или роутер, особенно если оплачивают быстрый тариф. Однако нередко причина оказывается проще: к сети подключено больше устройств, чем вы думаете.

Это могут быть старые смартфоны, ноутбуки, телевизоры, "умные" колонки или другие гаджеты, которые когда-то подключались к Wi-Fi и остались в сети. Бывает и так, что пароль от Wi-Fi когда-то был передан соседу или гостям и с тех пор не менялся. В результате чужие устройства продолжают пользоваться вашим интернетом, незаметно снижая скорость соединения.

Чтобы быстро понять, что происходит с сетью, можно выполнить простое сканирование Wi-Fi – оно занимает меньше минуты, пишет MakeUseOf.

Как узнать, кто еще подключен к моему Wi-Fi

Сделать это можно с помощью приложения Fing. Это популярный инструмент для анализа домашней сети, который показывает все гаджеты, подключенные к вашему роутеру.

После запуска приложение сканирует сеть и выводит список подключенных гаджетов: смартфонов, компьютеров, телевизоров, консолей и т.д. При этом Fing старается автоматически определить тип устройства, чтобы список был понятным, а не состоял только из IP-адресов.

Чтобы проверить подключен ли еще кто-то к вашему Wi-Fi, установите Fing на свой телефон (iOS, Android) или компьютер (macOS, Windows). После запуска нужно нажать кнопку сканирования сети.

Через несколько секунд приложение покажет:

список всех подключенных устройств

какие из них сейчас онлайн

общее состояние сети

Также в программе можно запустить тест скорости, чтобы проверить, соответствует ли интернет той скорости, которую обещает провайдер.

Бесплатная версия приложения позволяет выполнять до трех сканирований в день, но для обычного домашнего использования этого вполне достаточно. Платные версии добавляют дополнительные функции безопасности и постоянный мониторинг сети.

Если интернет внезапно начинает тормозить, причина почти всегда есть: перегруженная сеть, слабый сигнал, большое количество подключенных устройств или посторонние пользователи.

Быстрая проверка сети помогает сразу понять, что происходит. За минуту можно увидеть, сколько устройств используют Wi-Fi и нет ли среди них незнакомых. Это простой способ быстрее найти причину медленного интернета и избежать лишних догадок.

