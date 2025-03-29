Босс Snapchat раскрыл жесткий тест для новичков в компании: его проваливают все

Он лично дает новым членам команды дизайнеров сверхсложное задание уже в первый день.

Генеральный директор Snapchat Эван Шпигель рассказал, что дает новым работникам в первый рабочий день задание, которое выполнить почти невозможно, пишет CNBC.

Первый день на новой работе часто задает тон для всего будущего карьерного пути. Именно поэтому Шпигель дает новым членам команды дизайнеров сверхсложное задание уже в первый день.

"Мы проводим критику дизайна раз в неделю в течение нескольких часов. В первый же день вы должны что-то представить... Конечно, в свой первый день, когда у вас нет контекста для того, над чем работает компания... Как же вам придумать хорошую идею? Я имею в виду, что это почти невозможно", - говорит Эван.

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Хотя такой подход может показаться жестким, он формирует необходимые навыки критического мышления и креативности, которые важны для успеха в компании. Кроме того, это помогает сотрудникам быстрее избавиться от страха неудачи, стимулируя их рисковать и экспериментировать в работе.

"Ваш худший страх сбылся: мы сидим вместе и рассматриваем идею, которая не так хороша. Я имею в виду, иногда они довольно хороши, но в конечном итоге не настолько хороши. И я думаю, что это открывает двери для творчества. Вы уже потерпели неудачу", - говорит Шпигель.

По его словам, эта методика не только помогает укрепить уверенность и психическую устойчивость новичков, но и способствует формированию командного единства.

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