Компания незаконно собирала данные пользователей через мобильные устройства и сотни тысяч приложений, среди которых Instagram и Facebook.

Федеральный суд США обязал Google выплатить 425 миллионов долларов компенсации за сбор пользовательских данных с мобильных устройств, даже когда пользователи отключали функцию отслеживания в настройках аккаунта. Об этом сообщает издание BBC.

Иск, поданный еще в июле 2020 года, касался около 98 млн пользователей и 174 млн гаджетов. Истцы утверждали, что несмотря на деактивацию функции "Web & App Activity", Google продолжала собирать, хранить и использовать пользовательские данные. В том числе включая историю посещений и действия в приложениях, среди которых Uber, Instagram и Facebook.

Регулятор признал Google виновной по двум из трех пунктов обвинения, однако отметил, что нарушения не носили злонамеренного характера. В самой Google заявили, что не согласны с решением и намерены его обжаловать.

Видео дня

Как отмечает BBC, Google связывает сбор данных с работой сервиса Google Analytics. По утверждениям поискового гиганта, такие сведения являются анонимными и не позволяют идентифицировать конкретного пользователя.

Стоит напомнить, в другом антимонопольном деле суд отклонил требование Минюста США обязать Google продать свой веб-браузер Chrome. Вместо этого компания должна будет поделиться частью поисковых данных с конкурентами и отказаться от эксклюзивных соглашений.

Ранее Apple в своей презентации назвала Android "инструментом массовой слежки". Политика Google заключается в том, чтобы дойти до жуткой черты, но не пересечь ее, считают эксперты.

УНИАН рассказывал, что Google может лишить Android-смартфоны одного из ключевых преимуществ перед iPhone. Новые требования для разработчиков заметно усложнят установку приложений и APK-файлов за пределами Google Play.

Вас также могут заинтересовать новости: