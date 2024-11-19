Ранее техногиганта признали антимонопольным нарушителем из-за доминирования на рынке поиска.

Компания Google может лишиться одного из своих ключевых активов – браузера Chrome. Как сообщает Bloomberg, Минюст США планирует обратиться в суд с требованием к корпорации Alphabet, которая владеет Google, продать свой популярнейший браузер.

Ранее Google признали антимонопольным нарушителем из-за доминирования на рынке поисковых систем, и продажа браузера станет одним из шагов по восстановлению конкуренции.

Будучи владельцем самого популярного в мире веб-браузера является ключевым для рекламного бизнеса Google. Компания может видеть активность зарегистрированных пользователей и использовать эти данные для более эффективного таргетирования рекламных акций, которые приносят большую часть ее дохода – Bloomberg.

При этом требование о продаже Chrome – лишь верхушка айсберга. Минюст США планирует потребовать, чтобы компания прекратила предустанавливать Google Play и фирменный поиск на Android-устройства. Также ведомство может потребовать от Google активнее делиться информацией с рекламодателями и "давать им больше контроля над тем, где будет появляться их реклама".

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Как пишет Bloomberg, от более радикального требования – продажи Android – ведомство пока отказалось. Ранее в Минюст уже сообщали о своих планах разделить техногиганта на несколько бизнесов.

Google, естественно, не в восторге от перспектив расстаться с Chrome и другими активами. По словам Ли-Энн Малхолланд, вице-президента компании по вопросам регулирования, Министерство юстиции "продолжает продвигать радикальную повестку дня, выходящую далеко за рамки правовых вопросов в данном случае".

Слушания по делу назначены на апрель 2025 года, а окончательное решение ожидается к августу того же года.

По данным аналитической компании StatCounter, браузер Chrome занимает около 65% мирового рынка. Ближайший конкурент – Edge от Microsoft – с долей всего 18%.

Ранее Opera выпустила, как она сама говорит, свой "лучший браузер". С ИИ, блокировщиком рекламы и динамическими темами.

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