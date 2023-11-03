Android-гаджеты заметно уступают устройствам Apple по обеспечению конфиденциальности, считают эксперты.

Сейчас в США проходит антимонопольный процесс между Минюстом и Google. Ее обвиняют в заключении соглашений с Apple и другими браузерами за право быть в них поисковиком по умолчанию.

В качестве свидетелей на это дело позвали представителей Apple. И там был опубликован интересный фрагмент из внутренней презентации купертиновцев, сделанной в 2013 году. На одном из слайдов сказано, что Android – "мощное устройство слежения", пишет издание 9to5Google.

Также там приводится цитата Эрика Шмидта, бывшего генерального директора Google, который также был членом совета директоров Apple. Согласно презентации, он сказал следующее: "Политика Google заключается в том, чтобы дойти до жуткой черты, но не пересечь ее".

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Большая часть презентации Apple отредактирована, но среди других слайдов, которые можно прочитать, есть "временная шкала конфиденциальности". В ней упоминается, что Facebook отслеживает пользователей, даже если они отказались от этого, а Google Street View записывает частные соединения Wi-Fi.

Сама Apple заявляет, что объединяет данные между сервисами только для "обеспечения наилучшего клиентского опыта". Тогда как Google объединяет данные во всех сервисах в любой ситуации. К примеру, голосовой ассистент Google привязан к аккаунту пользователя, в то время как пользовательские данные Siri привязаны только к голосовому ассистенту.

В заключение в 9to5Google отметили, что все мобильные гаджеты, будь то iOS или Android, так или иначе следят за своими пользователями. Но Android все же в этом плане заметно отстает от iOS.

Ранее УНИАН сообщал, что Meta запретили "следить" за пользователями на территории ЕС. Выяснилось, что поведенческий маркетинг Facebook и Instagram незаконен, поскольку предусматривает чрезмерную слежку за пользователями.

А недавно Meta решила запустить платную подписку в Facebook и Instagram, которая скроет все рекламные сообщения. По сути, теперь у пользователей есть выбор: делиться деньгами или личными данными для настройки контекстной рекламы.

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