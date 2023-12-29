Если вы думаете, что Chrome в этом режиме не собирает ваши данные, то сильно ошибаетесь.

После нескольких лет разбирательств корпорация Google достигла предварительного урегулирования по коллективному иску который касается режима "инкогнито" в браузере Chrome. Сумма урегулирования, как ожидается, составит $5 млрд.

Как передает Ars Technica, этот иск против Google был подан в 2020 году – в нем поискового гиганта обвиняли в тем, что он заведомо обманывает пользователей, заставляя их думать, что они контролируют информацию, которую о них собирает Chrome.

По ходу процесса было установлено, что Google собирает данные через Google Analytics, менеджер рекламы и другие приложения и плагины, вне зависимости от того, нажал ли пользователь на объявление. Это помогало компании узнавать о друзьях пользователей, хобби, любимых продуктах, привычках покупок и даже о самых интимных и потенциально неловких вещах.

Видео дня

Google пытался отклонить иск, указывая на сообщение, отображаемое когда пользователи включают режим "инкогнито" в браузере Chrome. В нем говориться, что "каждый раз, когда пользователь открывает новую вкладку, веб-сайты могут собирать информацию о вашей активности в интернете".

Многие пользователи привыкли считать, что режим анонимного просмотра Chrome позволяет уберечь их от пристальной слежки спецслужб. Согласно жалобе, под сбор данных попали миллионы людей, использовавших "инкогнито" с 2016 года, что объясняет огромную сумму урегулирования.

Почему режим инкогнито в браузере бесполезен

Приватный режим, как правило, просто удаляет историю браузера и файлы cookie после закрытия окна. Поэтому рассчитывать на полную приватность в интернете практически невозможно.

Для примера: если вы войдете в свой Google или Facebook-аккаунт, ваша деятельность, включая поисковые запросы и посещенные страницы на этих сайтах, будет зафиксирована. То же самое, если вы введете свои учетные данные в какое-нибудь веб-приложение Chrome – браузер по новой начнет записывать ваши куки.

Напомним, в мобильной версии Chrome уже есть функция Quick Delete. Она позволяет в один клик удалить всю накопленную за последние 15 минут информацию, включая историю просмотра.

Вас также могут заинтересовать новости: