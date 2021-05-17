В комментариях к снимкам красавицы поклонники пишут, что она фантастическая.

Звезда смешанных единоборств UFC Пейдж Ванзант поделилась с болельщиками новым пикантным фото.

Фотографию знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре американская спортсменка появилась в трендовом бикини и джинсовой рубашке.

"Молодая, дикая и свободная. Навсегда", - подписала девушка кадр.

Ванзант имеет 2,8 миллиона подписчиков. "Огонь", "Соблазнительно", "Горячая и потрясающая как всегда", "Фантастическая леди", - пишут девушке фолловеры.

В смешанных единоборствах американка провела 13 поединков. На ее счету 8 побед и 5 поражений. 27-летняя Пейдж ранее тоже показывала поклонникам фотографии, на которых она демонстрирует роскошную фигуру.

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Автор: Артем Будрин