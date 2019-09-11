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Сборная США сенсационно покинула чемпионат мира по баскетболу (видео)

16:56, 11 сентября 2019
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США - Франция / REUTERS

Встреча завершилась поражением американцев со счетом 79:89.

За пять минут до конца матча сборная США вела в счете с разницей в 5 очков, но затем пропустила рывок 0:11.

В составе победителей самым результативным стал Эван Фурнье, который набрал 22 очка. У США 29 очков на свой счет записал Донован Митчелл.

Сборная США не сумела защитить чемпионский титул, а также впервые за 17 лет не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира.

Сборная Франции стала третьим полуфиналистом чемпионата мира. В 1/2 финала французы встретятся с Аргентиной. В другом полуфинале Испания сыграет с победителем матча Австралия - Чехия.

Видео было опубликовано на официальном канале FIBA в YouTube.

УНИАН ранее также сообщал о том, что американский комментатор потерял дар речи, увидев грудь фанатки во время матча ЧМ по баскетболу.

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Теги: #баскетбол#ЧМ по баскетболу