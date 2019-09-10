"Его сложно винить": американский комментатор потерял дар речи, увидев грудь фанатки (видео)

Курьезный эпизод произошел во время трансляции матча чемпионата мира по баскетболу.

Эффектная болельщица сборной Бразилии по баскетболу настолько впечатлила комментатора американского телеканала FOX, что тот на несколько секунд потерял дар речи.

Во время паузы в матче США - Бразилия (89:73) в кадре появилась блондинка без бюстгальтера. При этом девушка встала со своего места и потрясла грудью.

Комментатор сперва попытался продолжить свой рассказ, издав пару звуков, но затем замолчал на несколько секунд.

"Комментатор не мог поверить своим глазам и полностью потерял мысль... Но разве можно его винить?", - отметил в подписи к видео пользователь Twitter Black Adam Schefter.

The announcer couldn't believe what he was seeing & completely lost his train of thought...I mean, do you blame him???pic.twitter.com/RR5E7uBoGi — BLACK ADAM SCHEFTER (@B1ackSchefter) 9 сентября 2019 г.

УНИАН ранее также сообщал о том, что тренер сборной Косово шокировал сеть "сумасшедшей" пресс-конференцией.