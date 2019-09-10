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"Его сложно винить": американский комментатор потерял дар речи, увидев грудь фанатки (видео)

15:29, 10 сентября 2019
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Болельщица сборной Бразилии / фото: скриншот

Эффектная болельщица сборной Бразилии по баскетболу настолько впечатлила комментатора американского телеканала FOX, что тот на несколько секунд потерял дар речи.

Во время паузы в матче США - Бразилия (89:73) в кадре появилась блондинка без бюстгальтера. При этом девушка встала со своего места и потрясла грудью.

Комментатор сперва попытался продолжить свой рассказ, издав пару звуков, но затем замолчал на несколько секунд.

"Комментатор не мог поверить своим глазам и полностью потерял мысль... Но разве можно его винить?", - отметил в подписи к видео пользователь Twitter Black Adam Schefter.

УНИАН ранее также сообщал о том, что тренер сборной Косово шокировал сеть "сумасшедшей" пресс-конференцией.

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Теги: #баскетбол#болельщики