Бывший футболист Шахтера перешел из Челси в Арсенал (фото, видео)

Лондонский "Арсенал" объявил о подписании полузащитника "Челси" и сборной Бразилии Виллиана.

32-летний футболист подписал контракт на три года. По информации британских СМИ, зарплата игрока составит 220 тысяч фунтов в неделю. Бразилец перешел в статусе свободного агента.

Виллиан выступал за "Челси" с лета 2013 года. За это время он стал двукратным чемпионом Англии и обладателем одного Кубка страны.

В прошлом сезоне бразилец провел за "Челси" 36 матчей, забил 9 голов и сделал 9 ассистов в АПЛ. В составе сборной Бразилии на счету вингера 70 матчей и 9 забитых мячей.

Стоит отметить, что свой путь в Европе Виллиан начинал в "Шахтере", за который играл с 2007-го по 2012 год.

🆕 New club. New colours. New beginnings.



👋 Welcome to The Arsenal, @WillianBorges88! 🔴 pic.twitter.com/B7Tl01BXLe