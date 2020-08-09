Лондонский топ-клуб возобновил интерес к украинскому футболисту Матвиенко

Скауты "Арсенала" просматривали Николая Матвиенко в недавнем матче.

Лондонский "Арсенал" рассматривает защитника "Шахтера" и сборной Украины Николая Матвиенко в качестве одного из кандидатов на усиление обороны.

Об этом сообщает Twitter-аккаунт Arsenal News.

По информации источника, скауты "Арсенала" просматривали Матвиенко во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Вольфсбургом".

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Отмечается, что Матвиенко, который проводил этот матч на позиции левого защитника, произвел очень хорошее впечатление.

Основная позиция украинца - центральный защитник. Он входит в шорт-лист "Арсенала" из нескольких кандидатов на эту позицию. Приоритетным вариантом для "канониров" остается защитник "Лилля" Габриэл Магальяэс.

Напомним, в январе сообщалось о том, что "Арсенал" был близок к подписанию Матвиенко, но трансфер в итоге не состоялся. Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин затем объяснил, почему защитник не перешел в лондонский клуб.

В сезоне 2019-2020 "Арсенал" занял лишь восьмое место в АПЛ, но выиграл Кубок Англии, благодаря чему пробился в Лигу Европы.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Шахтер" продлил контракт с защитником сборной Украины Сергеем Кривцовым.

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