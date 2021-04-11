Руслан Малиновский в матче против Фиорентины / фото REUTERS

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский отметился двумя голевыми передачами в матче 30-го тура Серии А против "Фиорентины".

На 13-й минуте матча Малиновский ассистировал Дувану Сапате - украинец навесил с углового, а форвард точно пробил головой.

На 40-й минуте украинец вновь отдал голевой пас на Сапату, на этот раз сотворив шедевр - одной передачей Малиновский отрезал всю оборону "фиалок".

Ассисты Малиновского помогли "Аталанте" одержать выездную победу со счетом 3:2. На 64-й минуте украинец был заменен на Йосипа Иличича, который забил победный мяч.

Украинец стал первым с 2013 года, кому удалось сделать как минимум две результативные передачи в двух матчах Серии А подряд.

Читайте такжеФутболиста сборной Украины Малиновского признали лучшим игроком Аталанты

Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"

  • Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Гента" за 13,6 миллионов евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.
  • В своем первом сезоне он провел за итальянский клуб 44 матча, в которых забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.
  • В текущем сезоне на счету украинца 35 матчей, 4 гола и 8 ассистов в составе клуба из Бергамо.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь