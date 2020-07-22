Лига чемпионов: календарь всех матчей плей-офф
Лига чемпионов 2020-2021 возобновится 7 августа и будет доиграна до 23 августа.
УЕФА опубликовал календарь оставшихся матчей турнира.
Сперва будет доиграна стадия 1/8 финала, после чего в Лиссабоне состоится "Финал восьми" - восемь команд определят победителя турнира в матчах навылет.
Расписание плей-офф Лиги чемпионов
1/8 финала
7 августа
"Ювентус" - "Лион" (первый матч - 0:1)
"Манчестер Сити" - "Реал" (первый матч - 2:1)
8 августа
"Бавария" - "Челси" (первый матч - 3:0)
"Барселона" - "Наполи" (первый матч - 1:1)
1/4 финала
12 августа
"Аталанта" - "Пари Сен-Жермен"
13 августа
"РБ Лейпциг" - "Атлетико"
14 августа
"Наполи"/"Барселона" - "Челси"/"Бавария",
15 августа
"Реал"/"Манчестер Сити" - "Лион"/"Ювентус"
1/2 финала
18 августа
"РБ Лейпциг"/"Атлетико" - "Аталанта"/ПСЖ
19 августа
"Реал"/"Манчестер Сити"/"Лион"/"Ювентус" - "Наполи"/"Барса"/"Челси"/"Бавария"
Финал
23 августа
Ранее УНИАН также сообщал о том, что УЕФА назвал дату и город проведения матча Лиги Европы "Шахтер" - "Вольфсбург".
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