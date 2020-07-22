Лига чемпионов: календарь всех матчей плей-офф

Розыгрыш ЛЧ 2019-2020 будет доигран с 7 по 23 августа.

Лига чемпионов 2020-2021 возобновится 7 августа и будет доиграна до 23 августа.

УЕФА опубликовал календарь оставшихся матчей турнира.

Сперва будет доиграна стадия 1/8 финала, после чего в Лиссабоне состоится "Финал восьми" - восемь команд определят победителя турнира в матчах навылет.

Расписание плей-офф Лиги чемпионов

1/8 финала

7 августа

"Ювентус" - "Лион" (первый матч - 0:1)

"Манчестер Сити" - "Реал" (первый матч - 2:1)

8 августа

"Бавария" - "Челси" (первый матч - 3:0)

"Барселона" - "Наполи" (первый матч - 1:1)

1/4 финала

12 августа

"Аталанта" - "Пари Сен-Жермен"

13 августа

"РБ Лейпциг" - "Атлетико"

14 августа

"Наполи"/"Барселона" - "Челси"/"Бавария",

15 августа

"Реал"/"Манчестер Сити" - "Лион"/"Ювентус"

1/2 финала

18 августа

"РБ Лейпциг"/"Атлетико" - "Аталанта"/ПСЖ

19 августа

"Реал"/"Манчестер Сити"/"Лион"/"Ювентус" - "Наполи"/"Барса"/"Челси"/"Бавария"

Финал

23 августа

Ранее УНИАН также сообщал о том, что УЕФА назвал дату и город проведения матча Лиги Европы "Шахтер" - "Вольфсбург".

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