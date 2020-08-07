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Лига Европы: определились все участники 1/4 финала

00:21, 07 августа 2020
Футбол
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Севилья прошла Рому / фото REUTERS

6 августа состоялась вторая часть матчей 1/8 финала Лиги Европы после карантина - в четырех парах были определены четвертьфиналисты турнира. 

В трех парах состоялись ответные матчи, а в одной команды играли единственный поединок.

Результаты матчей

"Байер" - "Рейнджерс" - 1:0 (первый матч - 3:1)

Гол: Диаби, 51

Байер - Рейнджерс / фото REUTERS

"Севилья" - "Рома" - 2:0

Голы: Регилон, 22, Эн-Несири, 44

Севилья - Рома / фото REUTERS

"Базель" - "Айнтрахт" - 1:0 (первый матч - 3:0)

Гол: Фрай, 88

Базель - Айнтрахт / фото REUTERS

"Вулверхэмптон" - "Олимпиакос" - 1:0 (первый матч - 1:1)

Гол: Хименес, 9 (пенальти)

Вулверхэмптон - Олимпиакос / фото REUTERS

Накануне в следующую стадию турнира отправились "Копенгаген", "Шахтер", "Интер" и "Манчестер Юнайтед".

Пары 1/4 финала:

10 августа

"Интер" - "Байер"

"Манчестер Юнайтед" - "Копенгаген"

11 августа

"Вулверхэмптон" - "Севилья"

"Шахтер" - "Базель"

УНИАН ранее опубликовал календарь матчей плей-офф Лиги Европы.

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