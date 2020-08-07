Лига Европы: определились все участники 1/4 финала
6 августа состоялась вторая часть матчей 1/8 финала Лиги Европы после карантина - в четырех парах были определены четвертьфиналисты турнира.
В трех парах состоялись ответные матчи, а в одной команды играли единственный поединок.
Результаты матчей
"Байер" - "Рейнджерс" - 1:0 (первый матч - 3:1)
Гол: Диаби, 51
"Севилья" - "Рома" - 2:0
Голы: Регилон, 22, Эн-Несири, 44
"Базель" - "Айнтрахт" - 1:0 (первый матч - 3:0)
Гол: Фрай, 88
"Вулверхэмптон" - "Олимпиакос" - 1:0 (первый матч - 1:1)
Гол: Хименес, 9 (пенальти)
Накануне в следующую стадию турнира отправились "Копенгаген", "Шахтер", "Интер" и "Манчестер Юнайтед".
Пары 1/4 финала:
10 августа
"Интер" - "Байер"
"Манчестер Юнайтед" - "Копенгаген"
11 августа
"Вулверхэмптон" - "Севилья"
"Шахтер" - "Базель"
УНИАН ранее опубликовал календарь матчей плей-офф Лиги Европы.
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