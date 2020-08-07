Лига Европы: определились все участники 1/4 финала

Борьбу за трофей продолжат "Байер", "Севилья", "Базель" и "Вулверхэмптон".

6 августа состоялась вторая часть матчей 1/8 финала Лиги Европы после карантина - в четырех парах были определены четвертьфиналисты турнира.

В трех парах состоялись ответные матчи, а в одной команды играли единственный поединок.

Результаты матчей

"Байер" - "Рейнджерс" - 1:0 (первый матч - 3:1)

Гол: Диаби, 51

"Севилья" - "Рома" - 2:0

Голы: Регилон, 22, Эн-Несири, 44

"Базель" - "Айнтрахт" - 1:0 (первый матч - 3:0)

Гол: Фрай, 88

"Вулверхэмптон" - "Олимпиакос" - 1:0 (первый матч - 1:1)

Гол: Хименес, 9 (пенальти)

Накануне в следующую стадию турнира отправились "Копенгаген", "Шахтер", "Интер" и "Манчестер Юнайтед".

Пары 1/4 финала:

10 августа

"Интер" - "Байер"

"Манчестер Юнайтед" - "Копенгаген"

11 августа

"Вулверхэмптон" - "Севилья"

"Шахтер" - "Базель"

УНИАН ранее опубликовал календарь матчей плей-офф Лиги Европы.

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